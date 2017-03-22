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  • Широков: «ЦСКА – главный конкурент «Спартака», а не «Зенит»

Широков: «ЦСКА – главный конкурент «Спартака», а не «Зенит»

22 марта 2017, 18:43
17

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ. По словам россиянина, главным конкурентом «Спартака» за золотые медали является ЦСКА, а не «Зенит».

«Как мне кажется, то основной конкурент «Спартака» в борьбе за чемпионство – это ЦСКА. У них больше опыта, чем у «Зенита» в том плане, как догонять соперника. Как мы знаем, несколько подобных случаев уже были.

У ЦСКА хорошо выстроена команда. Они ничего не пропускают и в каждом матче что-то создают. Поэтому именно армейцы являются главным конкурентом «Спартака», а не «Зенит», – заявил Широков.

Напомним, что после 20-ти туров чемпионата России «Спартак» опережает ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит Широков Роман
Комментарии (17)
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meiram
1490198273
Всё равно "Спартак" станет чемпионом!
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dyema
1490199244
Чё-то Рома не то запел
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zra78
1490200492
Вообще то у ЦСКА конкурент Зенит и наоборот, а этот ..... не произносим вслух и ни берём грех на душу , будет мешать взять третье место Краснодару
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Мары
1490201134
И ЦСКА и Зенит оба опасны, но Спартак сам себе конкурент. Только он может создать себе проблемы.
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Garrincha58
1490202031
аналитик блин хренов
Ответить
DIDI 23
1490204919
Если судьи не будут мешать, Краснодар сделает всех.
Ответить
Axe111
1490208700
Если спартак станет чемпионом, в лч очередной позорный клубик
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alp
1490211259
как был лошадью так ей и останется
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aguila_real
1490220095
как конем был, так конем и остался (С)
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_Kesh_Suntar_
1490266815
Гинер купит чемп!
Ответить
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