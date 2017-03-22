Широков: «ЦСКА – главный конкурент «Спартака», а не «Зенит»

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ. По словам россиянина, главным конкурентом «Спартака» за золотые медали является ЦСКА, а не «Зенит».

«Как мне кажется, то основной конкурент «Спартака» в борьбе за чемпионство – это ЦСКА. У них больше опыта, чем у «Зенита» в том плане, как догонять соперника. Как мы знаем, несколько подобных случаев уже были.

У ЦСКА хорошо выстроена команда. Они ничего не пропускают и в каждом матче что-то создают. Поэтому именно армейцы являются главным конкурентом «Спартака», а не «Зенит», – заявил Широков.

Напомним, что после 20-ти туров чемпионата России «Спартак» опережает ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.