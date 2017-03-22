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    Широков: «ЦСКА – главный конкурент «Спартака», а не «Зенит»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ. По словам россиянина, главным конкурентом «Спартака» за золотые медали является ЦСКА, а не «Зенит».

    «Как мне кажется, то основной конкурент «Спартака» в борьбе за чемпионство – это ЦСКА. У них больше опыта, чем у «Зенита» в том плане, как догонять соперника. Как мы знаем, несколько подобных случаев уже были.

    У ЦСКА хорошо выстроена команда. Они ничего не пропускают и в каждом матче что-то создают. Поэтому именно армейцы являются главным конкурентом «Спартака», а не «Зенит», – заявил Широков.

    Напомним, что после 20-ти туров чемпионата России «Спартак» опережает ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.

    Источник: Спорт FM

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    22.03.2017 18:43
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 23 марта 2017, 14:00

      Гинер купит чемп!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real 23 марта 2017, 01:01

      как конем был, так конем и остался (С)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska > aguila_real 23 марта 2017, 11:35

      Лучше быть конем чем свиньей, не правда ли?

      0
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > chempion_cska 23 марта 2017, 13:57

      лучше быть Еременко кайфовать и горя не знать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real > chempion_cska 23 марта 2017, 14:31

      мне что кони, что свиньи)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11234

      alp 22 марта 2017, 22:34

      как был лошадью так ей и останется

      -1
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 22 марта 2017, 21:51

      Если спартак станет чемпионом, в лч очередной позорный клубик

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Axe111 23 марта 2017, 13:55

      А кто не позорный? у нас все из группы выйти не могут так что все равны, ЛЧ не наш уровень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 22 марта 2017, 20:48

      Если судьи не будут мешать, Краснодар сделает всех.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > DIDI 23 22 марта 2017, 23:04

      Краснодар отличный клуб, но вот зачем такую чушь писать!???

      -1
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 22 марта 2017, 20:23

      Не долго осталость ждать, скоро всё узнаём, кто и чей.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 марта 2017, 20:00

      аналитик блин хренов

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 марта 2017, 19:45


      И ЦСКА и Зенит оба опасны, но Спартак сам себе конкурент.
      Только он может создать себе проблемы.

      -3
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      Рейтинг: +33709

      zra78 22 марта 2017, 19:34

      Вообще то у ЦСКА конкурент Зенит и наоборот, а этот ..... не произносим вслух и ни берём грех на душу , будет мешать взять третье место Краснодару

      3
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > zra78 22 марта 2017, 19:47

      Здорово сказал про вслух не произносим.

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 22 марта 2017, 19:14

      Чё-то Рома не то запел

      -1
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