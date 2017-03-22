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КДК оштрафовал «Спартак» за баннер про Смородскую и «Локомотив»

22 марта 2017, 15:50
16

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях в матче 20-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком».

Красно-белые получили штраф за баннер с надписью «Мамка ушла, девки остались».

«По игре «Локомотив» – «Спартак»: болельщики красно-белых скандировали ненормативную лексику за это клуб оштрафован на 70 тысяч рублей. Также во втором тайме болельщики «Спартака» демонстрировали несогласованный баннер «Мамка ушла, девки остались», за это клуб оштрафован на 25 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

Напомним, что встреча между командами состоялась 18 марта и завершилась вничью – 1:1.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (16)
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84aivengo
1490187955
это ведь только сарказм без мата и остальных составляющих(без экстремизма,перехода на личности и т.д.) креативно же...
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Alex3920486
1490188420
Зачет)
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footballforeverNN
1490189221
была одна девка продажная, так они сами ее и купили
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zra78
1490190084
Зачем штрафовать безмозглых свиней!?Давно ясно всем ,это диагноз!
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DIDI 23
1490190111
За что? Мамка была. - Ну, нянчила она этот Локомотив. Девки остались. - Ну, это просто футболистов Локомотива обозвали девочками. А, что мало мы футболистов обзывали балеринами? Считаю штраф незаконным.
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vladimir-7
1490192585
А где штраф за петарды?
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srg38
1490194388
креативненько
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АлёшкА91
1490198097
ОуКБ!!!
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sergey_86-76
1490220650
так это они себя имели ввиду. мамка-пуделек на телевидение ушла, осиротели девоньки, плачут, на судейство жалуются.
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LokoGoGo
1490250331
е*аньковские стереотипы. На трибунах девок всё меньше, а те, которые остаются, так искренне поддерживают клуб, что ни один мясной так не поддерживает спартаг. Очень хорошая работа ведется по привлечению студентов, семей с детьми в отдельные сектора. А фаршевые -едиснтвенные в Москве, кто негативно относится ко всем (кроме обос*авшегося педо). Потому их-то и никто не любит
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