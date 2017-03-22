Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    КДК оштрафовал «Спартак» за баннер про Смородскую и «Локомотив»

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях в матче 20-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком».

    Красно-белые получили штраф за баннер с надписью «Мамка ушла, девки остались».

    «По игре «Локомотив» – «Спартак»: болельщики красно-белых скандировали ненормативную лексику за это клуб оштрафован на 70 тысяч рублей. Также во втором тайме болельщики «Спартака» демонстрировали несогласованный баннер «Мамка ушла, девки остались», за это клуб оштрафован на 25 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    Напомним, что встреча между командами состоялась 18 марта и завершилась вничью – 1:1.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2017 15:50
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 23 марта 2017, 09:25

      е*аньковские стереотипы. На трибунах девок всё меньше, а те, которые остаются, так искренне поддерживают клуб, что ни один мясной так не поддерживает спартаг. Очень хорошая работа ведется по привлечению студентов, семей с детьми в отдельные сектора. А фаршевые -едиснтвенные в Москве, кто негативно относится ко всем (кроме обос*авшегося педо). Потому их-то и никто не любит

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > LokoGoGo 23 марта 2017, 15:15

      ха ха ты смешен)))) ты хоть жизнь научись понимать! это было про футболистов ,а не про болельщиков!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51

      Buyan86 > Snerg 23 марта 2017, 17:09

      ))))) А ты понял жизнь???)))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Snerg 23 марта 2017, 17:11

      я б*ядь угадывать еще должен?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > LokoGoGo 24 марта 2017, 20:49

      не знаю что ты там себе придумываешь , я лично к болельщикам локомотива хорошо отношусь)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 23 марта 2017, 01:10

      так это они себя имели ввиду. мамка-пуделек на телевидение ушла, осиротели девоньки, плачут, на судейство жалуются.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 22 марта 2017, 18:54

      ОуКБ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 22 марта 2017, 17:53

      креативненько

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 марта 2017, 17:23

      А где штраф за петарды?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 22 марта 2017, 16:41

      За что?
      Мамка была. - Ну, нянчила она этот Локомотив.
      Девки остались. - Ну, это просто футболистов Локомотива обозвали девочками.
      А, что мало мы футболистов обзывали балеринами?
      Считаю штраф незаконным.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 22 марта 2017, 16:41

      Зачем штрафовать безмозглых свиней!?Давно ясно всем ,это диагноз!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 22 марта 2017, 16:27

      была одна девка продажная, так они сами ее и купили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 22 марта 2017, 16:13

      Зачет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 марта 2017, 16:05

      это ведь только сарказм без мата и остальных составляющих(без экстремизма,перехода на личности и т.д.) креативно же...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11