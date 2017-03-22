КДК оштрафовал «Спартак» за баннер про Смородскую и «Локомотив»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях в матче 20-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком».

Красно-белые получили штраф за баннер с надписью «Мамка ушла, девки остались».

«По игре «Локомотив» – «Спартак»: болельщики красно-белых скандировали ненормативную лексику за это клуб оштрафован на 70 тысяч рублей. Также во втором тайме болельщики «Спартака» демонстрировали несогласованный баннер «Мамка ушла, девки остались», за это клуб оштрафован на 25 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

Напомним, что встреча между командами состоялась 18 марта и завершилась вничью – 1:1.