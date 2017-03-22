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    Китайские инвесторы могут купить «Саутгемптон» за 190 миллионов

    «Саутгемптон» в ближайшее время может быть продан китайским инвесторам.

    Сообщается, что компания Lander Sports Development предложила 190 миллионов за покупку английского клуба.

    По информации источника, владелица «святых» Катарина Либхерр, которая ранее отклонила предложение китайцев в размере 180 миллионов фунтов, теперь готова вести переговоры.

    На данный момент «Саутгемптон» имеет на своем счету 33 очка и занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: The Times

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    22.03.2017 12:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 22 марта 2017, 13:52

      можно на Погба поменять если чучуть добавят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 марта 2017, 13:09

      А чего не Луч-Энергию, ближе, намного к Китаю. Ну хотя бы за 0,0190 млн. $

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