Фернандес впервые принимает участие в тренировке сборной России

Защитник ЦСКА Марио Фернандес впервые проводит тренировку вместе с остальными игроками сборной России. Ранее игрок уже вызывался в расположение национальной команды, однако все приглашения носили ознакомительный характер, и в практических занятиях участия он не принимал.

Напомним, что в понедельник, 20 марта, подопечные Станислава Черчесова в количестве 24-х человек начали подготовку к ближайшим контрольным встречам.

В пятницу, 24 марта, россиянам в Краснодаре предстоит провести поединок со сборной Кот-д'Ивуара, а во вторник, 28 числа, они встретятся с Бельгией в Сочи. Обе встречи начнутся в 19:00 по московскому времени.