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    Фернандес впервые принимает участие в тренировке сборной России

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес впервые проводит тренировку вместе с остальными игроками сборной России. Ранее игрок уже вызывался в расположение национальной команды, однако все приглашения носили ознакомительный характер, и в практических занятиях участия он не принимал.

    Напомним, что в понедельник, 20 марта, подопечные Станислава Черчесова в количестве 24-х человек начали подготовку к ближайшим контрольным встречам.

    В пятницу, 24 марта, россиянам в Краснодаре предстоит провести поединок со сборной Кот-д'Ивуара, а во вторник, 28 числа, они встретятся с Бельгией в Сочи. Обе встречи начнутся в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2017 18:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 21 марта 2017, 08:52

      удачи!)

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 20 марта 2017, 19:47

      Один из лучших (если не лучший), атакующий защитник. Давно пора в сборную....!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 20 марта 2017, 19:11

      Наш СуперМарио!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 20 марта 2017, 19:10

      удачи Марио!!!

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 марта 2017, 18:51

      с почином !

      1
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