РФС 21 и 23 марта проведет судейский семинар с тренерами и капитанами команд РФПЛ

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал, что футбольный союз 21 и 23 марта проведет судейский семинар, в котором примут участие главные тренеры и капитаны команд Премьер-лиги. Главной целью мероприятия является разъяснение основных моментов правил футбола.

«Встреча пройдет в два этапа. Занятия проведет наш специалист-инструктор Леонид Калошин. Цель – дать разъяснения по основным моментам правил игры. Кроме того, мы выпустили специальный диск для команд, там 39 эпизодов.

Содержание – разъяснение по определенным игровым эпизодам и решения по ним. Нами передан этот диск в лиги, оттуда, соответственно, его должны получить команды», – сказал Будогосский.