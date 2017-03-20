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    РФС 21 и 23 марта проведет судейский семинар с тренерами и капитанами команд РФПЛ

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал, что футбольный союз 21 и 23 марта проведет судейский семинар, в котором примут участие главные тренеры и капитаны команд Премьер-лиги. Главной целью мероприятия является разъяснение основных моментов правил футбола.

    «Встреча пройдет в два этапа. Занятия проведет наш специалист-инструктор Леонид Калошин. Цель – дать разъяснения по основным моментам правил игры. Кроме того, мы выпустили специальный диск для команд, там 39 эпизодов.

    Содержание – разъяснение по определенным игровым эпизодам и решения по ним. Нами передан этот диск в лиги, оттуда, соответственно, его должны получить команды», – сказал Будогосский.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2017 13:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +76

      !77 20 марта 2017, 14:01

      Я думал у нас судьи говно, а оказывается это все остальные правил нихуя не знают.

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