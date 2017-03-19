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    АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем»

    В центральном матче 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле разошелся миром с «Ливерпулем» – 1:1. В составе гостей отличился Джеймс Милнер, у гостей забитым мячом отметился Серхио Агуэро.

    После данного результата «Манчестер Сити» набрал 57 очков, однако остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» имеет в активе на один балл меньше и располагается на одну строчку ниже.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

    Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Милнер, 51; 1:1 – Агуэро, 69.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2017 21:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      NAKENA 20 марта 2017, 09:59

      и все таки игра Ливерпуля смотрится гораздо лучше!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 19 марта 2017, 21:47

      Шикарный матч. Молодцы. Это Англия.

      0
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 19 марта 2017, 21:43

      Жаль, не удержали!

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 19 марта 2017, 21:25

      Вот матч! Столько моментов ! АПЛ лучшая!

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 19 марта 2017, 21:24

      Ух, я аж оху.л от такого футбола!!!!

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