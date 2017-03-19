АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем»

В центральном матче 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле разошелся миром с «Ливерпулем» – 1:1. В составе гостей отличился Джеймс Милнер, у гостей забитым мячом отметился Серхио Агуэро.

После данного результата «Манчестер Сити» набрал 57 очков, однако остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» имеет в активе на один балл меньше и располагается на одну строчку ниже.

Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Милнер, 51; 1:1 – Агуэро, 69.

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