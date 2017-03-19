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Орлов: «Над Будогосским нет никакой власти»

19 марта 2017, 01:13
23

Телекомментатор Геннидий Орлов высказал мнение о работе департамента судейства и инспектирования РФС. По мнению Орлова, в департаменте не хватает авторитетных людей.

«Футбол существует для болельщиков, это всем известно. Без болельщиков к происходящему не будет интереса, не будет развиваться вся футбольная отрасль. Поэтому к болельщикам нужно относиться бережнее. Болельщики «Зенита» пообещали подарить телевизор господину Будогосскому, чтобы он лучше рассмотрел, что происходит во время матча. Он мог отшутиться и спокойно отреагировать – сказать, что еще разберутся в этой ситуации. Но он с абсолютно холодным сердцем говорит, что передаст телевизор детям.

Хорошо, детям – значит, детям. Это даже очень хорошо, если детям. Потому что детей не обмануть, и они будут говорить правду. Так может быть, тогда детям и нужно управлять нашим судейским коллективом? Если мы вспомним время, когда судейством в России руководили Роберто Розетти и Николай Левников, то увидим, что эти люди умели признавать ошибки. Они были ближе к болельщикам.

Очень жаль, что над Будогосским нет никакой власти. Среди членов исполкома не хватает авторитетных людей, досконально разбирающихся в футболе – их очень мало. Поэтому мы даже не знаем, кто может поправить Будогосского. Почему там нет Романцева, Газзаева, Валентина Иванова – людей, которые хорошо понимают футбол.

Попадание в еврокубки – это большой бизнес для клубов, особенно попадание в Лигу чемпионов. За еврокубки борьбу ведут «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Ростов», «Краснодар» – так почему на их матчи не назначать арбитров, которые работали бы за воротами? Это же будет способствовать объективности. Но сейчас у нас не умеют признавать ошибки. А если не признавать ошибки, то на что дальше-то рассчитывать?» – сказал Орлов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий Будогосский Андрей
Комментарии (23)
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mutabor0992
1489883110
Орлова нужно на ай кю проверить или на Альцгеймера...Что в футболе,что "около него" люди которым абсолютно плевать и на футбол и на болельщиков.Их интересуют только деньги.А ради денег можно все!И клуб развалить,и подсудить,и стадион строить,как будто он из чистого золота.
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Диктор
1489895699
А как было с вашей совестью после игры со Спартаком? Вы потом все хорошо рассмотрели?
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kykyi
1489899507
Так у нас везде устроено. На верху сидит упырь, который не признает никаких ошибок и дарит детям, то телевизор, то собаку, то елочку. Он непогрешимый, для него закон не писан.
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Сармат Ростов
1489899652
Телекомментатор ГеннИдий Орлов ))) Прикольно))) Можно просто Гнидий )))))
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fediy2009
1489901174
Гена всё за свой Зенит впрягается. Не нравится, что бомжей перестали вытаскивать. Пусть попробуют своими силами. А то засудили, заговор, московские судьи.....ха ха ха.....
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BarStep
1489903188
Хотелось бы поговорить немного в другом русле. Ведь в каждом матче, при желании, можно нарыть достаточно много ошибок судьи, при этом каждая сторона видит и говорит только о тех (по их мнению), которые якобы повлияли на результат. Если бы Зенит, на своем классе наковырял бы Амкару штуки три, и не кто бы сейчас не рассуждал - какого хрена Нету попутал берега и выносил мяч из чужих ворот; скатал бы Спартак в Питере ничью - и уже бы давно забыли бы этот матч. И так в принципе можно по каждой столь бурно осуждаемой игре...
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rubinovyi2
1489905873
Что-то раньше ты Генаха не толкал таких пламенных речей? Ах да,там же Розетти был...,вот над ним была власть и звали ее-Миллер.
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Sanirin79
1489907445
Вот нытик! Это не коментатор-а пиз.бол всея Зенит. Хотели независимых судей- нате. Нет, оказывается судья должен топить за Зеню и тогда полная благодать.
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Мары
1489911928
А где был Гена когда Локомотив и Ростов в матче с Зенитом убивали ? А где был Гена когда Халк прыжками до штрафной Крыльев занимался ? Где был Гена когда Спартак по осени в Питере добили контрольным в голову ? Не он ли вещал,, что руководству Спартака надо быть сдержаннее, хотя Каррера и словом о судействе не заикнулся. И это только самая малость огромного списка претензий к кабинетному лидеру.
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kvm
1489916151
2 нытика - цыган и гена
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