Орлов: «Над Будогосским нет никакой власти»

Телекомментатор Геннидий Орлов высказал мнение о работе департамента судейства и инспектирования РФС. По мнению Орлова, в департаменте не хватает авторитетных людей.

«Футбол существует для болельщиков, это всем известно. Без болельщиков к происходящему не будет интереса, не будет развиваться вся футбольная отрасль. Поэтому к болельщикам нужно относиться бережнее. Болельщики «Зенита» пообещали подарить телевизор господину Будогосскому, чтобы он лучше рассмотрел, что происходит во время матча. Он мог отшутиться и спокойно отреагировать – сказать, что еще разберутся в этой ситуации. Но он с абсолютно холодным сердцем говорит, что передаст телевизор детям.

Хорошо, детям – значит, детям. Это даже очень хорошо, если детям. Потому что детей не обмануть, и они будут говорить правду. Так может быть, тогда детям и нужно управлять нашим судейским коллективом? Если мы вспомним время, когда судейством в России руководили Роберто Розетти и Николай Левников, то увидим, что эти люди умели признавать ошибки. Они были ближе к болельщикам.

Очень жаль, что над Будогосским нет никакой власти. Среди членов исполкома не хватает авторитетных людей, досконально разбирающихся в футболе – их очень мало. Поэтому мы даже не знаем, кто может поправить Будогосского. Почему там нет Романцева, Газзаева, Валентина Иванова – людей, которые хорошо понимают футбол.

Попадание в еврокубки – это большой бизнес для клубов, особенно попадание в Лигу чемпионов. За еврокубки борьбу ведут «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Ростов», «Краснодар» – так почему на их матчи не назначать арбитров, которые работали бы за воротами? Это же будет способствовать объективности. Но сейчас у нас не умеют признавать ошибки. А если не признавать ошибки, то на что дальше-то рассчитывать?» – сказал Орлов.