Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орлов: «Над Будогосским нет никакой власти»

    Телекомментатор Геннидий Орлов высказал мнение о работе департамента судейства и инспектирования РФС. По мнению Орлова, в департаменте не хватает авторитетных людей.

    «Футбол существует для болельщиков, это всем известно. Без болельщиков к происходящему не будет интереса, не будет развиваться вся футбольная отрасль. Поэтому к болельщикам нужно относиться бережнее. Болельщики «Зенита» пообещали подарить телевизор господину Будогосскому, чтобы он лучше рассмотрел, что происходит во время матча. Он мог отшутиться и спокойно отреагировать – сказать, что еще разберутся в этой ситуации. Но он с абсолютно холодным сердцем говорит, что передаст телевизор детям.

    Хорошо, детям – значит, детям. Это даже очень хорошо, если детям. Потому что детей не обмануть, и они будут говорить правду. Так может быть, тогда детям и нужно управлять нашим судейским коллективом? Если мы вспомним время, когда судейством в России руководили Роберто Розетти и Николай Левников, то увидим, что эти люди умели признавать ошибки. Они были ближе к болельщикам.

    Очень жаль, что над Будогосским нет никакой власти. Среди членов исполкома не хватает авторитетных людей, досконально разбирающихся в футболе – их очень мало. Поэтому мы даже не знаем, кто может поправить Будогосского. Почему там нет Романцева, Газзаева, Валентина Иванова – людей, которые хорошо понимают футбол.

    Попадание в еврокубки – это большой бизнес для клубов, особенно попадание в Лигу чемпионов. За еврокубки борьбу ведут «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Ростов», «Краснодар» – так почему на их матчи не назначать арбитров, которые работали бы за воротами? Это же будет способствовать объективности. Но сейчас у нас не умеют признавать ошибки. А если не признавать ошибки, то на что дальше-то рассчитывать?» – сказал Орлов.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2017 01:13
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 19 марта 2017, 12:35

      2 нытика - цыган и гена

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 19 марта 2017, 12:34

      Будут видеоповторы,будет меньше недовольных!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 19 марта 2017, 11:25

      А где был Гена когда Локомотив и Ростов в матче с Зенитом убивали ? А где был Гена когда Халк прыжками до штрафной Крыльев занимался ? Где был Гена когда Спартак по осени в Питере добили контрольным в голову ? Не он ли вещал,, что руководству Спартака надо быть сдержаннее, хотя Каррера и словом о судействе не заикнулся.
      И это только самая малость огромного списка претензий к кабинетному лидеру.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > klifS 20 марта 2017, 01:04

      Как пример сегодняшний матч Зенита с Арсеналом.
      На Дзюбе вообще ни чего не увидел, а в случае с Данни как уж на сковородке вертелся.То угол камеры не тот, то вид не тот, то судья не тот.
      Грёбаный стыд.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 марта 2017, 11:11

      Всегда были, есть и будут те, кто недоволен судейством! Болельщики Томи, Арсенала и т.д по списку (всех 16 клубов РФПЛ) будут говорить что если бы не судьи, то их клубы чемпионами стали бы! Понятно что это не приятно, что это надо менять, но на данный момент у нас так и никак иначе!!! Поля-огороды, судьи-лохи и т.д. А по-факту, когда наши в еврокубках играют, Зенит в том числе, дело то оказывается не в полях и не в судьях!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Sanirin79 19 марта 2017, 10:10

      Вот нытик! Это не коментатор-а пиз.бол всея Зенит. Хотели независимых судей- нате. Нет, оказывается судья должен топить за Зеню и тогда полная благодать.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 19 марта 2017, 09:44

      Что-то раньше ты Генаха не толкал таких пламенных речей?
      Ах да,там же Розетти был...,вот над ним была власть и звали ее-Миллер.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 марта 2017, 09:34

      Нет никакой власти над Будагосским? Значит это кому-то нужно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7814

      BarStep 19 марта 2017, 08:59

      Хотелось бы поговорить немного в другом русле. Ведь в каждом матче, при желании, можно нарыть достаточно много ошибок судьи, при этом каждая сторона видит и говорит только о тех (по их мнению), которые якобы повлияли на результат. Если бы Зенит, на своем классе наковырял бы Амкару штуки три, и не кто бы сейчас не рассуждал - какого хрена Нету попутал берега и выносил мяч из чужих ворот; скатал бы Спартак в Питере ничью - и уже бы давно забыли бы этот матч. И так в принципе можно по каждой столь бурно осуждаемой игре...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      fediy2009 19 марта 2017, 08:26

      Гена всё за свой Зенит впрягается. Не нравится, что бомжей перестали вытаскивать. Пусть попробуют своими силами. А то засудили, заговор, московские судьи.....ха ха ха.....

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 19 марта 2017, 08:00

      Телекомментатор ГеннИдий Орлов ))) Прикольно))) Можно просто Гнидий )))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Сармат Ростов 19 марта 2017, 08:14

      Ну можно еще Насрат Ростов), можно просто насрал, прикольно.
      Это тут причем?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11