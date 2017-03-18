Будогосский: «По первому впечатлению, работа Вилкова в матче «Локомотив» – «Спартак» вопросов не вызывает»

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский высказал мнение о работе бригады арбитров Михаила Вилкова в матче 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». Напомним, встреча завершилась вничью 1:1.

«Хорошая, достойная работа арбитра. Нюансы мы должны еще раз просмотреть, и при необходимости, на контрольно-квалификационной комиссии. Но по первому впечатлению, работа судьи не вызывает вопросов», – сказал Будогосский.

Вилков показал пять желтых карточек в матче «Локомотива» и «Спартака».