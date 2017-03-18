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    Будогосский: «По первому впечатлению, работа Вилкова в матче «Локомотив» – «Спартак» вопросов не вызывает»

    Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский высказал мнение о работе бригады арбитров Михаила Вилкова в матче 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». Напомним, встреча завершилась вничью 1:1.

    «Хорошая, достойная работа арбитра. Нюансы мы должны еще раз просмотреть, и при необходимости, на контрольно-квалификационной комиссии. Но по первому впечатлению, работа судьи не вызывает вопросов», – сказал Будогосский.

    Вилков показал пять желтых карточек в матче «Локомотива» и «Спартака».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.03.2017 20:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 23:05

      Да нормально отсудил.
      Помог Локомотиву, так это ожидаемо.
      На Зе Луише пенальти так и не дал.

      -1
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 18 марта 2017, 21:16

      Ну, как же не накосячил, если пенальти в ворота Спартака не дал, гол забитый Спартаком из вне игры не засчитал? Турбин бы этого себе не позволил. Был бы и пенальти и гол........

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      Рейтинг: +4934

      polt 18 марта 2017, 21:09

      Свечку поставь,что Вилков не накосячил. Но все впереди!

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 18 марта 2017, 20:22

      По первому впечатлению а по 2

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