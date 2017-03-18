Асхабадзе считает, что назначение Аленичева на пост главного тренера «Спартака» было навязано Федуну

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе выразил мнение, что приглашение Дмитрия Аленичева на пост главного тренера московского клуба было навязано мнением общественности.

Напомним, российский специалист возглавил красно-белых летом 2015 года, однако покинул должность главного тренера прошлым августом после вылета команды из Лиги Европы.

Вместо Аленичева «Спартак» возглавил Массимо Каррера, под руководством которого московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ и имеет перед 20-м туром восьмиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

– Один из руководителей «Спартака» заявил, что Дмитрий Аленичев как тренер, мягко говоря, ничего собой не представлял. Согласны?

– Не буду комментировать слова другого человека, тем более вы не называете фамилию. На мой взгляд, идея приглашения Аленичева в команду была, скорее, навязана Совету директоров «Спартака» и Леониду Федуну. Кем навязана? Общественным мнением, ветеранами, болельщиками, журналистами. Учитывая прошлое Дмитрия Анатольевича, люди, да и Совет директоров, под давлением выдавали желаемое за действительное.

– Почему Аленичева не уволили по окончании сезона-2015/16?

– Не знаю. Насколько помню, перед тренером ставили цель попадания в тройку призеров. Хотя, когда я работал в клубе, руководство не принимало места ниже второго. Мы задачу выполняли. Но сейчас не об этом. Тренерский штаб во главе с Дмитрием Анатольевичем задачу не выполнил. Аленичева решили оставить. А в начале следующего сезона, после вылета из Лиги Европы те же факторы, которые способствовали его назначению, ускорили процесс отставки. Имею в виду пресловутое общественное мнение, статьи журналистов и высказывания ветеранов после игр с АЕКом.

Мне кажется, Аленичев, соглашаясь возглавить «Спартак», не был готов к подобному грузу ответственности. Может, он не понимал, с чем придется столкнуться. Желание работать в «Спартаке» перевесило объективную оценку своих возможностей на тот момент. И это нормально. Кто откажется возглавить такой клуб? И все же надо реально смотреть на вещи.