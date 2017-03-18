Жигулев не ожидал вызова в основную команду «Краснодара»

УЖЕ играет лучше, чем некоторые наши "звезды".
Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев поделился впечатлениями от своего дебюта за «быков». Напомним, что российский хавбек стал первым из воспитанников академии «Краснодара», который вышел на поле в официальном матче.
«Мне было 12 лет, когда я оказался в «Краснодаре». Объявили отбор в академию ФК «Краснодар», но тогда еще она называлась Центром подготовки резерва клуба. Я прошел два просмотра и уже в сентябре пошел в школу, будучи игроком команды 1996 года рождения самого первого набора. В основном ребята из команды тогда ходили в шестой класс, а я – в седьмой, поскольку пошел в школу с шести лет.
Приглашение в главную команду было совершенно неожиданным. Я прошел с основой первый сбор в ОАЭ и по возвращении в Краснодар уже ночью должен был лететь в Турцию на сбор с молдавской командой «Милсами», в которой я играл в аренде с начала этого сезона. И тут мне позвонили из руководства клуба и сказали: «Ты остаешься». Конечно, я очень обрадовался.
В игре с «Уралом» волновался не так сильно, поскольку был готов к тому, что выйду на замену, хорошо размялся перед этим. Хотя первые минуты на поле все равно были волнительными, но потом игра захватила, волнение ушло. А со «Спартаком» все получилось очень неожиданно: Юра Газинский получил травму, и мне пришлось выходить на поле без разминки. К тому же я еще никогда не играл в матче такого уровня и при таком количестве зрителей, поэтому, не скрою, волнение поначалу присутствовало. Но затем, как и в матче с «Уралом», смог успокоиться и сосредоточился на игре», – сказал Жигулев.