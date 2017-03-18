Жигулев не ожидал вызова в основную команду «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев поделился впечатлениями от своего дебюта за «быков». Напомним, что российский хавбек стал первым из воспитанников академии «Краснодара», который вышел на поле в официальном матче.

«Мне было 12 лет, когда я оказался в «Краснодаре». Объявили отбор в академию ФК «Краснодар», но тогда еще она называлась Центром подготовки резерва клуба. Я прошел два просмотра и уже в сентябре пошел в школу, будучи игроком команды 1996 года рождения самого первого набора. В основном ребята из команды тогда ходили в шестой класс, а я – в седьмой, поскольку пошел в школу с шести лет.

Приглашение в главную команду было совершенно неожиданным. Я прошел с основой первый сбор в ОАЭ и по возвращении в Краснодар уже ночью должен был лететь в Турцию на сбор с молдавской командой «Милсами», в которой я играл в аренде с начала этого сезона. И тут мне позвонили из руководства клуба и сказали: «Ты остаешься». Конечно, я очень обрадовался.

В игре с «Уралом» волновался не так сильно, поскольку был готов к тому, что выйду на замену, хорошо размялся перед этим. Хотя первые минуты на поле все равно были волнительными, но потом игра захватила, волнение ушло. А со «Спартаком» все получилось очень неожиданно: Юра Газинский получил травму, и мне пришлось выходить на поле без разминки. К тому же я еще никогда не играл в матче такого уровня и при таком количестве зрителей, поэтому, не скрою, волнение поначалу присутствовало. Но затем, как и в матче с «Уралом», смог успокоиться и сосредоточился на игре», – сказал Жигулев.