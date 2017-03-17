Зидан заявил, что Мбаппе мог стать игроком «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что нападающий «Монако» Килиан Мбаппе в свое время мог оказаться в мадридском клубе, однако решил выбрать французскую команду.

«Мбаппе был близок к переходу в «Реал», но в итоге он оказался в «Монако». Не могу говорить на эту тему. Все знают, что это отличный футболист. То, что он творит в своем возрасте, просто невероятно», – сказал Зидан.

Напомним, 18-летний Мбаппе выступает за «Монако» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за французский клуб в Лиге 1 20 матчей, в которых записал себе в актив 10 голов и пять результативных передач.