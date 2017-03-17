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    Зидан заявил, что Мбаппе мог стать игроком «Реала»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что нападающий «Монако» Килиан Мбаппе в свое время мог оказаться в мадридском клубе, однако решил выбрать французскую команду.

    «Мбаппе был близок к переходу в «Реал», но в итоге он оказался в «Монако». Не могу говорить на эту тему. Все знают, что это отличный футболист. То, что он творит в своем возрасте, просто невероятно», – сказал Зидан.

    Напомним, 18-летний Мбаппе выступает за «Монако» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за французский клуб в Лиге 1 20 матчей, в которых записал себе в актив 10 голов и пять результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    17.03.2017 23:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 18 марта 2017, 17:37

      Перес увидел что он блестит. Значит его надо купить

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 18 марта 2017, 07:32

      Красавец таким только уважуха!!!Монако сила красиво играют...а что реал,реал дно....:-)

      1
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      Рейтинг: +40

      gosha1989 18 марта 2017, 07:00

      Если б выбрал реал , мы бы ещё и не слышали о таком, а может и не услышили бы.

      2
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      Рейтинг: +312

      Zly 17 марта 2017, 23:35

      Мог или нет. Он выбрал футбол, а не протирание скамейки за большие деньги и ожидания, когда на 5-10 минут его выпустят

      1
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