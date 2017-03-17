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    Мутко: «Мы можем выступать в еврокубках еще лучше»

    Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко назвал еврокубковый сезон для российских клубов положительным. Особенно он выделил тот момент, что в сезоне-2018/19 в Лиге чемпионов будут играть три российских клуба благодаря успехам в этом сезоне.

    «Очень позитивный результат, что в сезоне-2018/19 в Лиге чемпионов будут играть три клуба. «Ростов» и «Краснодар» достойно представляли нашу страну, но в целом могу точно сказать, что мы можем выступать еще лучше. Это нашим клубам точно по силам. Большего можно ожидать от таких клубов, как «Зенит» и ЦСКА. Конечно, многое зависит от жеребьевок. В общем, сезон положительный, но мы можем выступать лучше. Я уверен, что особенно в Лиге Европы наши клубы могут проходить дальше.

    Конечно, для этого нужен опыт. Рад, что «Ростов» и «Краснодар» этот опыт приобрели. Надеюсь, что в следующем сезоне закрепим свой успех. Хотелось бы, что наши шесть клубов всегда играли в еврокубках. Играть с «Манчестером» на их стадионе – это фантастика, это мечта многих парней, которые по-настоящему любят футбол», – сказал Мутко.

    Напомним, что в таблице коэффициентов УЕФА по итогам нынешнего сезона Россия опередила Португалию. Это позволило занять шестое место, что дает право заявить три клуба в Лигу чемпионов в сезоне-2018/19, а также три клуба для участия в Лиге Европы.

    Источник: Р-Спорт

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    17.03.2017 11:41
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3795

      serppion 17 марта 2017, 15:52

      Этому мутьку хоть плюй в глаза - всё божья роса. Сезон провальный, худший за последние 5 лет. Кто-нибудь, просвети нашего президента!

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 17 марта 2017, 14:43

      Не вижу никакого смысла нашим клубам играть в ЛЧ, наш потолок это ЛЕ, и то там тоже позоримся.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 17 марта 2017, 13:13

      Только вот если бы еще этот Мудищенко не мешал- может и дальше бы продвинулись...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 17 марта 2017, 12:55

      Если выкинуть зинит.цыску.и пищевик,то сможем и лучшы сыграть.А если вышвырнуть и вас дармоледов из РФС,то вапще все кубки нашы.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 > Тяп-Ляп. 17 марта 2017, 13:04

      Правельна! Разриши я за кончу тваю мысель - ... а на фсе асвбодифшиися места паставить школьникаф.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > Виталий1 17 марта 2017, 13:09

      Многа ашибак делаишь неуч,тибе рана на форумах апщятца.
      Лудшыб в школу пашол.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +212

      Kalida > Тяп-Ляп. 17 марта 2017, 14:31

      Позволь и я закончу твою фразу... Лучшыб в школу пашол са мной, паучимся рускаму езыку!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > Kalida 17 марта 2017, 15:01

      Пашли,сагласин.

      5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 марта 2017, 12:44

      Вот чья бы мычала, ко всем успехам готов сразу примазаться, а как скандалы и косяки, то сразу в кусты: "я тут не приделах там есть свои руководители."

      4
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 марта 2017, 12:42

      Во всех "предсказаниях" функционеров( Мутко, Газзаев) на будущий еврокубковый сезон, Ростов опускается как их участник. Что то знают о неважном финансовом состоянии Ростова? Не хотелось бы проблем для него, хороший клуб.

      3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 марта 2017, 12:34

      Интересно, а по какому принципу он выделил коней?
      Он далеко ни жираф, тут другим видней.
      А кто там выиграет, или сдуется,
      Ни у одного предсказателя не сбудется.
      Проиграли все, а некоторые до сих пор плюют на Спартак.
      Успокойтесь уже, у нас многое не так.
      И чтобы некоторые убрали ухмылку,
      Узнайте количество набранных в рейтинге УЕФА в Российскую копилку.

      0
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      Рейтинг: +166

      Ник17 > subbotaspartak 17 марта 2017, 12:38

      потомучто вы - говноклуб

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 17 марта 2017, 12:33

      без тебя скорей всего можем

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 17 марта 2017, 12:12

      С Мутко - нет!

      2
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 17 марта 2017, 12:03

      если мутко отвалит о нашего футбола то можем.

      5
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