Мутко: «Мы можем выступать в еврокубках еще лучше»

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко назвал еврокубковый сезон для российских клубов положительным. Особенно он выделил тот момент, что в сезоне-2018/19 в Лиге чемпионов будут играть три российских клуба благодаря успехам в этом сезоне.

«Очень позитивный результат, что в сезоне-2018/19 в Лиге чемпионов будут играть три клуба. «Ростов» и «Краснодар» достойно представляли нашу страну, но в целом могу точно сказать, что мы можем выступать еще лучше. Это нашим клубам точно по силам. Большего можно ожидать от таких клубов, как «Зенит» и ЦСКА. Конечно, многое зависит от жеребьевок. В общем, сезон положительный, но мы можем выступать лучше. Я уверен, что особенно в Лиге Европы наши клубы могут проходить дальше.

Конечно, для этого нужен опыт. Рад, что «Ростов» и «Краснодар» этот опыт приобрели. Надеюсь, что в следующем сезоне закрепим свой успех. Хотелось бы, что наши шесть клубов всегда играли в еврокубках. Играть с «Манчестером» на их стадионе – это фантастика, это мечта многих парней, которые по-настоящему любят футбол», – сказал Мутко.

Напомним, что в таблице коэффициентов УЕФА по итогам нынешнего сезона Россия опередила Португалию. Это позволило занять шестое место, что дает право заявить три клуба в Лигу чемпионов в сезоне-2018/19, а также три клуба для участия в Лиге Европы.