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Мутко: «Мы можем выступать в еврокубках еще лучше»

17 марта 2017, 11:41
18

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко назвал еврокубковый сезон для российских клубов положительным. Особенно он выделил тот момент, что в сезоне-2018/19 в Лиге чемпионов будут играть три российских клуба благодаря успехам в этом сезоне.

«Очень позитивный результат, что в сезоне-2018/19 в Лиге чемпионов будут играть три клуба. «Ростов» и «Краснодар» достойно представляли нашу страну, но в целом могу точно сказать, что мы можем выступать еще лучше. Это нашим клубам точно по силам. Большего можно ожидать от таких клубов, как «Зенит» и ЦСКА. Конечно, многое зависит от жеребьевок. В общем, сезон положительный, но мы можем выступать лучше. Я уверен, что особенно в Лиге Европы наши клубы могут проходить дальше.

Конечно, для этого нужен опыт. Рад, что «Ростов» и «Краснодар» этот опыт приобрели. Надеюсь, что в следующем сезоне закрепим свой успех. Хотелось бы, что наши шесть клубов всегда играли в еврокубках. Играть с «Манчестером» на их стадионе – это фантастика, это мечта многих парней, которые по-настоящему любят футбол», – сказал Мутко.

Напомним, что в таблице коэффициентов УЕФА по итогам нынешнего сезона Россия опередила Португалию. Это позволило занять шестое место, что дает право заявить три клуба в Лигу чемпионов в сезоне-2018/19, а также три клуба для участия в Лиге Европы.

Источник: Р-Спорт
Лига Европы Ростов Краснодар Зенит ЦСКА Мутко Виталий
Комментарии (18)
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Алексей Гозиас
1489740558
Полностью согласен. Но зенит вряд ли можно верить. Они часто проигрывают слабым командам. За ростов можно гордиться т.к. Они очень не плохо смотрелись с грандами европы.
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eleng
1489740808
Не мы, а Ростов...
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каа
1489741417
Можем лучше...Только не мешай.
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and4ever86
1489741432
если мутко отвалит о нашего футбола то можем.
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zatonn
1489741945
С Мутко - нет!
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subbotaspartak
1489743298
Интересно, а по какому принципу он выделил коней? Он далеко ни жираф, тут другим видней. А кто там выиграет, или сдуется, Ни у одного предсказателя не сбудется. Проиграли все, а некоторые до сих пор плюют на Спартак. Успокойтесь уже, у нас многое не так. И чтобы некоторые убрали ухмылку, Узнайте количество набранных в рейтинге УЕФА в Российскую копилку.
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kykyi
1489743751
Во всех "предсказаниях" функционеров( Мутко, Газзаев) на будущий еврокубковый сезон, Ростов опускается как их участник. Что то знают о неважном финансовом состоянии Ростова? Не хотелось бы проблем для него, хороший клуб.
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FanatSerj
1489743864
Вот чья бы мычала, ко всем успехам готов сразу примазаться, а как скандалы и косяки, то сразу в кусты: "я тут не приделах там есть свои руководители."
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Тяп-Ляп.
1489744510
Если выкинуть зинит.цыску.и пищевик,то сможем и лучшы сыграть.А если вышвырнуть и вас дармоледов из РФС,то вапще все кубки нашы.
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zico2205
1489745606
Только вот если бы еще этот Мудищенко не мешал- может и дальше бы продвинулись...
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