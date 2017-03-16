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    Мбаппе: «Монако» совершил настоящий подвиг»

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, который стал автором одного из голов в матче 1/8 финала Лиги чемпионов в ворота «Манчестер Сити», признался, что счастлив одержать эту важную победу.

    «Посмотрите на меня, мои глаза сияют, все это просто невероятно. Я счастлив! Надеюсь, что это только начало. Мы сделали настоящий подвиг – нам удалось пройти такого сильного соперника, как «Манчестер Сити».

    «Монако» активно прессинговал соперника в первом тайме, мы не давали им развернуться, а два забитых гола сильно давили на соперника психологически. Во втором тайме мы немного сбавили натиск, а «Манчестер Сити» смог перехватить ход игры и инициативу. Но мы продемонстрировали характер и смогли забить третий гол», – сказал Мбаппе.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» – «Манчестер Сити» закончился со счетом 3:1. В первой встрече был зафиксирован счет 3:5.

    Рейтинг: «Барселона», «Монако», «Лестер» – кто выиграет Лигу чемпионов?

    Источник: L' Equipe

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    16.03.2017 06:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 16 марта 2017, 08:59

      хороший парень

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 16 марта 2017, 08:57

      сам Мбапе молодец

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 марта 2017, 08:29

      монако в последних матчах газует исправно ... на его матчах точно не скучно

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      Рейтинг: +26

      xXx7090 16 марта 2017, 08:19

      Надеюсь на твой переход в Арсенал

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