Мбаппе: «Монако» совершил настоящий подвиг»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, который стал автором одного из голов в матче 1/8 финала Лиги чемпионов в ворота «Манчестер Сити», признался, что счастлив одержать эту важную победу.

«Посмотрите на меня, мои глаза сияют, все это просто невероятно. Я счастлив! Надеюсь, что это только начало. Мы сделали настоящий подвиг – нам удалось пройти такого сильного соперника, как «Манчестер Сити».

«Монако» активно прессинговал соперника в первом тайме, мы не давали им развернуться, а два забитых гола сильно давили на соперника психологически. Во втором тайме мы немного сбавили натиск, а «Манчестер Сити» смог перехватить ход игры и инициативу. Но мы продемонстрировали характер и смогли забить третий гол», – сказал Мбаппе.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» – «Манчестер Сити» закончился со счетом 3:1. В первой встрече был зафиксирован счет 3:5.

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