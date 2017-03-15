Мутко не сомневается, что стадион в Калининграде будет построен в срок

Президент РФС Виталий Мутко остался доволен ходом строительства стадиона в Калининграде. По словам Мутко, арена, которая строится к чемпионату мира-2018, будет готова в срок.

«Строительство стадиона находится в сроках, которые мы планировали. По каким-то видам работ оно даже опережает график. Нет никаких сомнений относительно строительной части. Арена готова примерно на 60 процентов.

Было крайне важно вовремя подготовить кровлю стадиона, чтобы в ближайшее время можно было выйти на подготовку футбольного газона. Все инженерные системы сюда заведены, практически все вопросы о строительстве сомнений не вызывают. Все будет сдано вовремя», – приводит слова Мутко туристический портал ЧМ-2018.