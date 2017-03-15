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    Мутко не сомневается, что стадион в Калининграде будет построен в срок

    Президент РФС Виталий Мутко остался доволен ходом строительства стадиона в Калининграде. По словам Мутко, арена, которая строится к чемпионату мира-2018, будет готова в срок.

    «Строительство стадиона находится в сроках, которые мы планировали. По каким-то видам работ оно даже опережает график. Нет никаких сомнений относительно строительной части. Арена готова примерно на 60 процентов.

    Было крайне важно вовремя подготовить кровлю стадиона, чтобы в ближайшее время можно было выйти на подготовку футбольного газона. Все инженерные системы сюда заведены, практически все вопросы о строительстве сомнений не вызывают. Все будет сдано вовремя», – приводит слова Мутко туристический портал ЧМ-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2017 18:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 15 марта 2017, 20:11

      По каким видам работ опережает???

      -1
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