Голкипер «Амкара»: «В матче с «Зенитом» судья был прав. Что тут еще обсуждать?»

Голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич высказал мнение о работе судей в матче 19-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:0). Напомним, что петербургский клуб остался недоволен решениями арбитра Евгения Турбина, который, по мнению сине-бело-голубых, не засчитал гол в ворота пермяков, а также не поставил пенальти за фол на Артеме Дзюбе.

– В последней встрече с «Зенитом» разгорелся судейский скандал…

– Матч остался в прошлом, не хочу обсуждать эту тему. Результат на табло, три очка в копилке. Теперь надо идти дальше и думать о встрече с «Томью».

– И все же. Питерцы забили быстрый гол, но повтор не дает четкого ответа, пересек ли мяч линию ворот. Вы находились рядом – был гол или нет?

– Контрольно-квалификационная комиссия вынесла свое решение по эпизодам нашего матча. Она признала, что судья был прав. Что тут еще обсуждать? Думаю, дополнительные комментарии будут лишними.

– «Зенит» был явным фаворитом. Ничья стала бы хорошим результатом для «Амкара»?

– Как можно выходить на игру и не думать о победе? Перед матчем Гаджи Муслимович нас настраивал, заряжал уверенностью. И команда верила в свои силы, знала, что может добиться результата. Намерены так же действовать в каждой игре – выходить с максимальным настроем и стараться взять три очка. Сейчас в Премьер-лиге играть тяжело со всеми, очки может потерять каждая команда. Тем и интереснее.