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    Голкипер «Амкара»: «В матче с «Зенитом» судья был прав. Что тут еще обсуждать?»

    Голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич высказал мнение о работе судей в матче 19-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:0). Напомним, что петербургский клуб остался недоволен решениями арбитра Евгения Турбина, который, по мнению сине-бело-голубых, не засчитал гол в ворота пермяков, а также не поставил пенальти за фол на Артеме Дзюбе.

    – В последней встрече с «Зенитом» разгорелся судейский скандал…

    – Матч остался в прошлом, не хочу обсуждать эту тему. Результат на табло, три очка в копилке. Теперь надо идти дальше и думать о встрече с «Томью».

    – И все же. Питерцы забили быстрый гол, но повтор не дает четкого ответа, пересек ли мяч линию ворот. Вы находились рядом – был гол или нет?

    – Контрольно-квалификационная комиссия вынесла свое решение по эпизодам нашего матча. Она признала, что судья был прав. Что тут еще обсуждать? Думаю, дополнительные комментарии будут лишними.

    – «Зенит» был явным фаворитом. Ничья стала бы хорошим результатом для «Амкара»?

    – Как можно выходить на игру и не думать о победе? Перед матчем Гаджи Муслимович нас настраивал, заряжал уверенностью. И команда верила в свои силы, знала, что может добиться результата. Намерены так же действовать в каждой игре – выходить с максимальным настроем и стараться взять три очка. Сейчас в Премьер-лиге играть тяжело со всеми, очки может потерять каждая команда. Тем и интереснее.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.03.2017 17:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +9

      Jps91 16 марта 2017, 10:35

      Как уже достало это нытьё, подняли вонь на всю округу, бедняжки миллиардеры остались без очков!!! Противно даже видеть подобные вопли! Играть учитесь. Обиделись они видите ли что какой-то Амкар Вам задницу надрал.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 16 марта 2017, 05:33

      А что он еще скажет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 16 марта 2017, 00:49

      еще бы ты был против

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 15 марта 2017, 23:41

      нашли кого спрашивать!))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 15 марта 2017, 23:38

      судья, спору нет, конченный мудак. но мы уже это проехали.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +319

      Beim 15 марта 2017, 19:56

      Да все там уже разжевано и сьедено, только питерский клуб до сих пор не придет в себя, от такой наглости судьи. Надо же что себе возомнил самому зениту не помочь взять 3 очка

      0
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      ...
      Рейтинг: +11234

      alp > Beim 15 марта 2017, 23:40

      2 гола не засчитать и пендаль не назначить, это как бы не совсем то о чем ты говоришь..

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 марта 2017, 17:52

      Нет епт, он должен был сказать, что он лох и Дзюбе подарить орден святого Ябукентия.

      -3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 марта 2017, 17:46

      Голкипер Амкара облажался, 2 мяча пропустил. Судья незасчитал, так конечно он прав.
      Перестаньте пиарить этого вратаришку

      2
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > Zeff 15 марта 2017, 23:28

      Интересно....откуда второй гол ??? ах да деревянный Дзюба забил когда матч был остановлен..........надо было его после свистка об окончании матча оставить , что бы он яростно забивал на пустом стадионе в пустые ворота и с пеной у рта доказывал что забил все эти голы по правилам........

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp > ВЛАДИВОСТОК 15 марта 2017, 23:42

      хомич ввел мяч в игру и получил гол. но судья мудака кусок его не засчитал. потому что после гола он паказал на свой сраный свисток типа играем после свистка.

      1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > alp 15 марта 2017, 23:47

      Я смотрел матч.....ваши товарищ сказки ну никак не тянут на правду............оставайтесь при своём мнении я при своём............как и мои друзья ............

      0
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 15 марта 2017, 17:28

      Да уж.......... комиссия признала, что судья был прав. Так скажи спасибо Нету, что "спас" твои ворота, а не кивай на слепых. Сам-то небось видел мяч, на повторе это четко зафиксировано.
      http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbvideo_NI726394_clip_Amkar___Zenit__10_Goly_i_luchshije_momenty

      3
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 15 марта 2017, 17:14

      Я бы очень удивился если б он сказал что судья был не прав ..

      4
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      Рейтинг: +4023

      raritet > Путник 13 15 марта 2017, 22:46

      Ложь проникла во все поры....

      2
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