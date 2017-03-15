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  • Голкипер «Амкара»: «В матче с «Зенитом» судья был прав. Что тут еще обсуждать?»

Голкипер «Амкара»: «В матче с «Зенитом» судья был прав. Что тут еще обсуждать?»

15 марта 2017, 17:07
15

Голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич высказал мнение о работе судей в матче 19-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:0). Напомним, что петербургский клуб остался недоволен решениями арбитра Евгения Турбина, который, по мнению сине-бело-голубых, не засчитал гол в ворота пермяков, а также не поставил пенальти за фол на Артеме Дзюбе.

– В последней встрече с «Зенитом» разгорелся судейский скандал…

– Матч остался в прошлом, не хочу обсуждать эту тему. Результат на табло, три очка в копилке. Теперь надо идти дальше и думать о встрече с «Томью».

– И все же. Питерцы забили быстрый гол, но повтор не дает четкого ответа, пересек ли мяч линию ворот. Вы находились рядом – был гол или нет?

– Контрольно-квалификационная комиссия вынесла свое решение по эпизодам нашего матча. Она признала, что судья был прав. Что тут еще обсуждать? Думаю, дополнительные комментарии будут лишними.

– «Зенит» был явным фаворитом. Ничья стала бы хорошим результатом для «Амкара»?

– Как можно выходить на игру и не думать о победе? Перед матчем Гаджи Муслимович нас настраивал, заряжал уверенностью. И команда верила в свои силы, знала, что может добиться результата. Намерены так же действовать в каждой игре – выходить с максимальным настроем и стараться взять три очка. Сейчас в Премьер-лиге играть тяжело со всеми, очки может потерять каждая команда. Тем и интереснее.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Хомич Дмитрий Турбин Евгений
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Путник 13
1489587277
Я бы очень удивился если б он сказал что судья был не прав ..
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ilichkadr
1489588115
Да уж.......... комиссия признала, что судья был прав. Так скажи спасибо Нету, что "спас" твои ворота, а не кивай на слепых. Сам-то небось видел мяч, на повторе это четко зафиксировано. http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbvideo_NI726394_clip_Amkar___Zenit__10_Goly_i_luchshije_momenty
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Zeff
1489589192
Голкипер Амкара облажался, 2 мяча пропустил. Судья незасчитал, так конечно он прав. Перестаньте пиарить этого вратаришку
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Мары
1489589567
Нет епт, он должен был сказать, что он лох и Дзюбе подарить орден святого Ябукентия.
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Beim
1489597010
Да все там уже разжевано и сьедено, только питерский клуб до сих пор не придет в себя, от такой наглости судьи. Надо же что себе возомнил самому зениту не помочь взять 3 очка
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alp
1489610320
судья, спору нет, конченный мудак. но мы уже это проехали.
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zenit2012
1489610482
нашли кого спрашивать!))))
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polt
1489614557
еще бы ты был против
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Zenit-84
1489631617
А что он еще скажет?
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Jps91
1489649717
Как уже достало это нытьё, подняли вонь на всю округу, бедняжки миллиардеры остались без очков!!! Противно даже видеть подобные вопли! Играть учитесь. Обиделись они видите ли что какой-то Амкар Вам задницу надрал.
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