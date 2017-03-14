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    Вице-президент «Лестера»: «Не могу представить, чтобы игроки пришли к руководству и попросили уволить Раньери»

    Вице-президент «Лестера» Айяватт Шриваддханапрабха подчеркнул, что информация об увольнении главного тренера Клаудио Раньери по инициативе игроков не соответствует действительности. Итальянский специалист был отправлен в отставку 23 февраля. Ранее СМИ сообщили, что несколько футболистов «лис» обратились к руководству с просьбой отстранить тренера от работы.

    «Не могу представить, чтобы игроки пришли к владельцам «Лестера» с просьбой об увольнении тренера. Как руководитель я считаю, что сотрудники или директор просто не должны обращаются с подобными просьбами. СМИ распространили эту информацию потому что им больше не о чем писать», – сказал Шриваддханапрабха.

    Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года. В минувшем сезоне под его началом команда впервые в своей истории завоевала титул чемпиона Англии.

    Источник: Goal.com

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    14.03.2017 20:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +38

      Безумный ALEX 14 марта 2017, 21:30

      можешь или не можешь, но после увольнения раньери команда начала потеть конкретно на футбольном поле!!!

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      Рейтинг: +395

      meiram 14 марта 2017, 21:15

      Раньери можно было простить за чемпионство целый один сезон полностью, потому что принес славу и деньги, он смог бы подготовить к ответной встрече ЛЧ! Для творческого тренера,который пожертвовал чемпионатом ради Лиги Чемпионов,потому что не имея больших средств доказал,что можно добиться максимума и в ЛЧ! Его не поняли тайцы и сказка оборвалась к сожалению очень жестоко...

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