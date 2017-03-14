Вице-президент «Лестера»: «Не могу представить, чтобы игроки пришли к руководству и попросили уволить Раньери»

Вице-президент «Лестера» Айяватт Шриваддханапрабха подчеркнул, что информация об увольнении главного тренера Клаудио Раньери по инициативе игроков не соответствует действительности. Итальянский специалист был отправлен в отставку 23 февраля. Ранее СМИ сообщили, что несколько футболистов «лис» обратились к руководству с просьбой отстранить тренера от работы.

«Не могу представить, чтобы игроки пришли к владельцам «Лестера» с просьбой об увольнении тренера. Как руководитель я считаю, что сотрудники или директор просто не должны обращаются с подобными просьбами. СМИ распространили эту информацию потому что им больше не о чем писать», – сказал Шриваддханапрабха.

Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года. В минувшем сезоне под его началом команда впервые в своей истории завоевала титул чемпиона Англии.