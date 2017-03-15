Лига чемпионов. «Лестер» обыграл «Севилью» и вышел в 1/4 финала

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» на своем поле сумел добиться победы над «Севильей», забив два безответных мяча. Авторами голов стали защитник Уэс Морган и хавбек Марк Олбрайтон. Таким образом, с учетом результата первого матча, «лисы» вышли в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Лестер Сити (Англия) – Севилья (Испания) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Морган, 27; 2:0 – Олбрайтон, 54.

Нереализованный пенальти: Н'Зонзи («Севилья»), 80.

Удаление: нет – Насри, 74.

Первый матч – 1:2

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