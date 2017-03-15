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    Лига чемпионов. «Лестер» обыграл «Севилью» и вышел в 1/4 финала

    В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» на своем поле сумел добиться победы над «Севильей», забив два безответных мяча. Авторами голов стали защитник Уэс Морган и хавбек Марк Олбрайтон. Таким образом, с учетом результата первого матча, «лисы» вышли в четвертьфинал турнира.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Лестер Сити (Англия) – Севилья (Испания) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Морган, 27; 2:0 – Олбрайтон, 54.

    Нереализованный пенальти: Н'Зонзи («Севилья»), 80.

    Удаление: нет – Насри, 74.

    Первый матч – 1:2

    Календарь Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2017 00:35
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 15 марта 2017, 08:12

      Браво Лестер!!!

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 15 марта 2017, 06:23

      не ожидал от лестера ... но дальше хана... соперники такие

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      SAM 77 15 марта 2017, 06:17

      Севилья так и осталась командой Лиги Европы... судьба такая...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 15 марта 2017, 05:38

      Мужики!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 15 марта 2017, 02:32

      Севилью выбили!!! Умнички!!!!Так держать!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 15 марта 2017, 01:53

      Ну, молодцы!!! Ну, удивили!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 марта 2017, 01:32

      Молодцы Лисы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 15 марта 2017, 01:14

      Лестер красавцы

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 15 марта 2017, 01:13

      прикольно в протоколе))
      Удаление: нет – Насри

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 15 марта 2017, 01:06

      Удивили...

      0
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