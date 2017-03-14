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  • Более 100 болельщиков «Ростова» поддержат команду во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «МЮ»

Более 100 болельщиков «Ростова» поддержат команду во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «МЮ»

14 марта 2017, 17:13
7

Во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» на стадионе «Олд Траффорд» в Англии ожидается более 100 болельщиков российского клуба.

«На данный момент еще идет прием заявок, но точно можно говорить о том, что матч в Манчестере посетят 100 болельщиков ростовского клуба», – рассказал пресс-аташе «Ростова» Иван Бодылевский.

Напомним, встреча пройдет 16 марта и начнется в 23:05 по московскому времени. В первой игре был зафиксирован ничейный счет – 1:1.

Источник: Р-Спорт
Лига Европы Манчестер Юнайтед Ростов
Комментарии (7)
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Serjoga
1489505306
Будет тяжело! Но, УДАЧИ, ростовчане!
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MU-fanatic
1489510995
хоть можно будет полюбоваться качественной игрой на отличном поле!)
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Rostov 61
1489523851
И вся Россия будет болеть у телевизора! Вперёд мужики!
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Zenit2312
1489525869
Не верю в успех ростова но желаю удачи а вдруг фортанёт как андерлехту с нашими кривоногими!!!
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den161
1489555341
жаль трех основных игроков не будет, была бы хорошая битва... Посмотрим, мяч круглый, поле квадратное.... ВЕРИМ В МУЖИКОВ!!!!
Ответить
Black Giz
1489556508
Только Сельмаш! И только победа! Ни каких шансов на успех. А нам только этого и надо. Так чего же мы ждем? Вперед к победе!
Ответить
Тамхар
1489598346
Не нравится мне это прозвище "мужики"... Откуда оно взялось? Надо что-то другое придумать! А ехать нужно, конечно, поддержать. И флаги возьмите с собой!
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