Более 100 болельщиков «Ростова» поддержат команду во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «МЮ»

Не нравится мне это прозвище "мужики"... Откуда оно взялось? Надо что-то другое придумать! А ехать нужно, конечно, поддержать. И флаги возьмите с собой!
Во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» на стадионе «Олд Траффорд» в Англии ожидается более 100 болельщиков российского клуба.
«На данный момент еще идет прием заявок, но точно можно говорить о том, что матч в Манчестере посетят 100 болельщиков ростовского клуба», – рассказал пресс-аташе «Ростова» Иван Бодылевский.
Напомним, встреча пройдет 16 марта и начнется в 23:05 по московскому времени. В первой игре был зафиксирован ничейный счет – 1:1.