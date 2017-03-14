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    Более 100 болельщиков «Ростова» поддержат команду во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «МЮ»

    Во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» на стадионе «Олд Траффорд» в Англии ожидается более 100 болельщиков российского клуба.

    «На данный момент еще идет прием заявок, но точно можно говорить о том, что матч в Манчестере посетят 100 болельщиков ростовского клуба», – рассказал пресс-аташе «Ростова» Иван Бодылевский.

    Напомним, встреча пройдет 16 марта и начнется в 23:05 по московскому времени. В первой игре был зафиксирован ничейный счет – 1:1.

    Источник: Р-Спорт

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    14.03.2017 17:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 15 марта 2017, 20:19

      Не нравится мне это прозвище "мужики"... Откуда оно взялось? Надо что-то другое придумать! А ехать нужно, конечно, поддержать. И флаги возьмите с собой!

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 15 марта 2017, 08:41

      Только Сельмаш! И только победа! Ни каких шансов на успех. А нам только этого и надо. Так чего же мы ждем? Вперед к победе!

      1
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      Рейтинг: +2336

      den161 15 марта 2017, 08:22

      жаль трех основных игроков не будет, была бы хорошая битва... Посмотрим, мяч круглый, поле квадратное.... ВЕРИМ В МУЖИКОВ!!!!

      3
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      Рейтинг: -104

      Zenit2312 15 марта 2017, 00:11

      Не верю в успех ростова но желаю удачи а вдруг фортанёт как андерлехту с нашими кривоногими!!!

      0
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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 14 марта 2017, 23:37

      И вся Россия будет болеть у телевизора! Вперёд мужики!

      3
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 14 марта 2017, 20:03

      хоть можно будет полюбоваться качественной игрой на отличном поле!)

      5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 марта 2017, 18:28

      Будет тяжело! Но, УДАЧИ, ростовчане!

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