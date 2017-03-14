Рохо грозит дисквалификация на пять матчей по итогам встречи с «Челси»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может получить пятиматчевую дисквалификацию за грубые действия против полузащитника «Челси» Эдена Азара во встрече команд в четвертьфинале Кубка Англии. В одном из эпизодов Рохо жестко сыграл против Азара, а затем наступил на соперника.

Главный арбитр встречи Майкл Оливер упустил данный эпизод из виду, но, по информации источника, инцидент может быть рассмотрен на заседании Ассоциации футбола Англии (FA). Если в организации установят, что Рохо намеренно наступил на Азара, аргентинцу грозит пятиматчевая дисквалификация.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» уступил «Челси» с минимальным счетом и завершил выступления в Кубке Англии. Лондонцы, в свою очередь, встретятся с соседями из «Тоттенхэма» в полуфинале турнира.