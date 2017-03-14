Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рохо грозит дисквалификация на пять матчей по итогам встречи с «Челси»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может получить пятиматчевую дисквалификацию за грубые действия против полузащитника «Челси» Эдена Азара во встрече команд в четвертьфинале Кубка Англии. В одном из эпизодов Рохо жестко сыграл против Азара, а затем наступил на соперника.

    Главный арбитр встречи Майкл Оливер упустил данный эпизод из виду, но, по информации источника, инцидент может быть рассмотрен на заседании Ассоциации футбола Англии (FA). Если в организации установят, что Рохо намеренно наступил на Азара, аргентинцу грозит пятиматчевая дисквалификация.

    Напомним, «Манчестер Юнайтед» уступил «Челси» с минимальным счетом и завершил выступления в Кубке Англии. Лондонцы, в свою очередь, встретятся с соседями из «Тоттенхэма» в полуфинале турнира.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2017 12:35
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Рамон Ра 14 марта 2017, 17:24

      Рохо Косту запинал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 14 марта 2017, 15:50

      Манчестер дно и игроки такие же!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      Vaval > Romio-xxx 14 марта 2017, 17:50

      Это Моур с его грубым стилем игры дно. Когда он Челси руководил то же самое было

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Garri98 14 марта 2017, 13:06

      Эту терпильную мра -зь надо было затоптать , а не наступать на неё. Сколько игроков за его подстав понаказывали в АПЛ. Он играет как петух Гамбургскый. Прошма- вка бельгийская.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Dimoshka96 14 марта 2017, 13:03

      плоды работы мауриньо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 марта 2017, 12:47

      Жесткий защитник, а на фото, сама невинность.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 14 марта 2017, 12:47

      Играл он очень грубо, всё по делу!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > zatonn 14 марта 2017, 12:48

      Было дело.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 14 марта 2017, 12:39

      короче ясно, усиляйся не усиляйся, один хер судьи потопят

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11