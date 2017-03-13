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    Стадион «Динамо» будет полностью сдан в эксплуатацию весной 2018 года

    Руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов подчеркнул, что окончательное открытие новой арены «Динамо» состоится веной следующего года. По его словам, матч в честь дня рождения легендарного голкипера Льва Яшина, намеченный на 22 октября, будет тестовым.

    По ожиданиям, встречу посетят две-три тысячи приглашенных болельщиков. Соперник бело-голубых пока неизвестен.

    «Мы приняли решение считать матч 22 октября тестовым, так как хорошо понимаем, что это будет не полноценная игра на законченном объекте, а праздник в честь Льва Ивановича. Потом, в течение зимнего сезона 2017-2018 годов, мы будем осуществлять пусконаладку стадиона и полностью откроем стадион и весь комплекс весной 2018 года», – сказал Перегудов.

    Источник: Р-Спорт

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    13.03.2017 13:18
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