Стадион «Динамо» будет полностью сдан в эксплуатацию весной 2018 года

Руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов подчеркнул, что окончательное открытие новой арены «Динамо» состоится веной следующего года. По его словам, матч в честь дня рождения легендарного голкипера Льва Яшина, намеченный на 22 октября, будет тестовым.

По ожиданиям, встречу посетят две-три тысячи приглашенных болельщиков. Соперник бело-голубых пока неизвестен.

«Мы приняли решение считать матч 22 октября тестовым, так как хорошо понимаем, что это будет не полноценная игра на законченном объекте, а праздник в честь Льва Ивановича. Потом, в течение зимнего сезона 2017-2018 годов, мы будем осуществлять пусконаладку стадиона и полностью откроем стадион и весь комплекс весной 2018 года», – сказал Перегудов.