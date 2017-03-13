Иньеста останется в «Барселоне» до 2020 года

Андрес Иньеста может продолжить выступления за «Барселону», за которую он играет уже на протяжении 21 года, сообщает Mundo Deportivo. Руководство каталонского клуба готовит предложение о продлении действующего контракта с 32-летним футболистом. Новое соглашение может быть продлено до 2020 года, то есть еще на два сезона.

Известно, что «Барселона» планирует продлить в этом году контракт Лионеля Месси и голкипера Марк-Андре Тер Штегена. Соглашение первого действует до лета 2018 года, а у немца – до лета 2019 года.