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    Иньеста останется в «Барселоне» до 2020 года

    Андрес Иньеста может продолжить выступления за «Барселону», за которую он играет уже на протяжении 21 года, сообщает Mundo Deportivo. Руководство каталонского клуба готовит предложение о продлении действующего контракта с 32-летним футболистом. Новое соглашение может быть продлено до 2020 года, то есть еще на два сезона.

    Известно, что «Барселона» планирует продлить в этом году контракт Лионеля Месси и голкипера Марк-Андре Тер Штегена. Соглашение первого действует до лета 2018 года, а у немца – до лета 2019 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2017 11:41
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