Чех: «Видимо, журналисты могут делать все, что захотят»

Голкипер «Арсенала» Петр Чех встал на защиту своего одноклубника Алексиса Санчеса, которого обвинили в том, что он высмеял команду после поражения от «Баварии» (1:5) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Как и все мы он был опечален этим поражением. На скамейке он сказал фразу: «Если бы забили второй гол, все было бы по-другому». После этого он улыбнулся. К сожалению, это попало в трансляцию. Все это интерпретировали так, будто он смеется над командой.

Я считаю, что это неуважительно по отношению к любому игроку. Но, видимо, журналисты могут делать все, что захотят. А вот все игроки знают, что он сказал и что он не смеялся. Он был разочарован вместе с нами», – сказал Чех.

Напомним, что «Арсенал» выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив дважды «Баварии» с одинаковым счетом 1:5.