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    Чех: «Видимо, журналисты могут делать все, что захотят»

    Голкипер «Арсенала» Петр Чех встал на защиту своего одноклубника Алексиса Санчеса, которого обвинили в том, что он высмеял команду после поражения от «Баварии» (1:5) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Как и все мы он был опечален этим поражением. На скамейке он сказал фразу: «Если бы забили второй гол, все было бы по-другому». После этого он улыбнулся. К сожалению, это попало в трансляцию. Все это интерпретировали так, будто он смеется над командой.

    Я считаю, что это неуважительно по отношению к любому игроку. Но, видимо, журналисты могут делать все, что захотят. А вот все игроки знают, что он сказал и что он не смеялся. Он был разочарован вместе с нами», – сказал Чех.

    Напомним, что «Арсенал» выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив дважды «Баварии» с одинаковым счетом 1:5.

    Источник: Goal.com

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    13.03.2017 09:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +111

      lisal 13 марта 2017, 12:48

      Да не без этого.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 13 марта 2017, 11:32

      Они эту улыбку быстро в трансферный слух додумают. Чех прав это капец конечно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 13 марта 2017, 11:05

      СМИ уже давно как шавки... облить, обосрать, додумать - вот их современный конек...

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