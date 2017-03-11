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    Экс-игрок НБА Абдул-Джаббар встретился с Тотти на тренировке «Ромы»

    Шестикратный чемпион НБА Карим Абдул-Джаббар в пятницу посетил тренировочный центр «Ромы».

    «Быть на ведущих ролях в командном виде спорта на протяжении двух десятилетий — потрясающее достижение. Такие люди заслуживают уважения», — сказал 69-летний американец о капитане римлян Франческо Тотти.

    40-летний итальянец проводит 19-й сезон в профессиональном футболе. В нынешнем розыгрыше Серии А Тотти сыграл в 11-ти матчах команды и забил один гол. Столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Рома»

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    11.03.2017 21:32
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