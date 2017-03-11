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    УЕФА выделил 1 миллион евро на развитие крымского футбола

    10 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошло рабочее совещание. В ходе двусторонней встречи были обсуждены наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием футбола в Крыму, а также выработаны пути их решения.

    Чиновники УЕФА высоко оценили работу Крымского футбольного союза (КФС) по развитию футбола на полуострове и выразили готовность в дальнейшем максимально оказывать всестороннюю поддержку футболу в Крыму.

    Так, УЕФА выделил 1 миллион евро на развитие крымского футбола, а представители Союза европейских футбольных ассоциаций заявили о готовности сотрудничать с КФС по различным проектам. В частности, речь шла о программе УЕФА «Хет-трик», направленной на строительство мини-футбольных площадок с искусственным покрытием, сообщается на официальном сайте Крымского футбольного союза.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2017 06:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 11 марта 2017, 10:14

      УЕФА признало Крым , что и следовало доказать..

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 марта 2017, 09:03

      Надеюсь, что их не уворуют и на эти деньги парням вернут ворота, которые у них уволокла директриса.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Жак Ширак Обама 11 марта 2017, 14:39

      Ворота тоже украинцы у пацанов утащили, замаскированные сволочи. просочились. Главное верить телевизору, продолжай. Смени ник на Трамп Ширак, пора уже, теперь Трамп-чмо. Обаму мы уже победили.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Жак Ширак Обама 11 марта 2017, 16:06

      Распространяю не я. а новостные агенства, это раз.

      Ты там лично был, видел, что происходило, что бы обвинять меня, это два.

      И жизнь тухлая, как мне кажется, как раз от таких, как ты. Все у вас застыло в 18-19 веке, вот и протухло. Оторвись от кисель тв, интернет же под руками, к стати, то же амирикосы придумали. О каком будущем ты говоришь, ты же мыслишь как в 19 веке. Война, кругом враги, крымнаш. Кто в современном мире занимается импортозамещением и прочей херней. Это вы портите будущее себе и своим детям. тем, что претесь назад, не знаю к царю батюшке или в коммунизм. И то и другое уже было и благополучно сдохло. Если ты думаешь, что вас большинство, то посмотри на свои минуса, это точней тв и ВЦИОМА.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Жак Ширак Обама 11 марта 2017, 17:49

      Ну пускай свой тебя грабят, если тебе от этого легче.
      Средняя зп в России 35 тр, средняя зп в Ю Корее 145 тр, в Норвегия 255000 р, Дания 250000 р., Англия 205000 р. Ну и кого ограбили, их или тебя? Я тебе ленюсь минус поставить, не то что себе плюс. Смотри кисель тв, не отрывайся, когда его смотришь, жизнь кажется слаще, от гордости так и распирает, тех у кого вместо головы на плечах телевизор с киселем. Так ты не ответил, все лозунгами говоришь, куда ты хочешь попасть, в СССР, в Российскую империю, куда?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Жак Ширак Обама 11 марта 2017, 19:39

      "Тварей", ну так и не пиши тогда, кого хера ты мне тогда пишешь, найди единомышленника и вместе балдейте от того какие вы крутые, круче всех прям. Цены говоришь, ты посмотри вокруг себя. все импортное, у тебя трусы с тапками и те импортные. А значит купленные за баксы и продали их тебе по той же цене, что и англичанину или корейцу. И не сметь мне указывать где мне жить. Нрваится жесткая рука и единообразие, сам уе-ай в КНДР или в С Корею. Там все ходят строем, ненавидят Запад и любят в засос своего вождя. Правда жрать там нечего, по талонам все. но зато цены низкие. Не смотришь тв, не читаешь (судя по тому как пишешь), чем же ты занимаешься, а других учишь, как правильно жить. Ты хоть нос высовывал из своего Мухосранска. что бы рассказывать здесь "как их все там грабят, как Америка всеми рулит" Ты сколько классов закончил? "Чего там думать, взять да и поделить все". Не пиши мне больше, от общения с тобой все равно ничего умного не почерпнешь. Гоу то гулаг, строем и с песнями.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Жак Ширак Обама 11 марта 2017, 20:16

      Ты читать умеешь или нет. Тебе уже мозг давно "импортозаместили". Тебе говорят "опора на собственные силы , это лозунг Ким Чен Ира. Вот до этого доводит "произведи свое". Точно папуас, такой же недалекий. Не пиши мне, не интересно общаться с глупым человеком. Махни родного боярышника и спать, в сладкие грезы. Голожопым скоро сам бегать будешь, как в конце 80-х и ждать гумманитарку из Германии. В те времена тоже вождь был и рейтинг у него был 99%. Что ты произвел свое, чтобы оно было нужно другим? Да ничего.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 марта 2017, 09:01

      А не в Херсон ли собираются этот миллион направить?... )))

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