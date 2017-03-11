10 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошло рабочее совещание. В ходе двусторонней встречи были обсуждены наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием футбола в Крыму, а также выработаны пути их решения.

Чиновники УЕФА высоко оценили работу Крымского футбольного союза (КФС) по развитию футбола на полуострове и выразили готовность в дальнейшем максимально оказывать всестороннюю поддержку футболу в Крыму.

Так, УЕФА выделил 1 миллион евро на развитие крымского футбола, а представители Союза европейских футбольных ассоциаций заявили о готовности сотрудничать с КФС по различным проектам. В частности, речь шла о программе УЕФА «Хет-трик», направленной на строительство мини-футбольных площадок с искусственным покрытием, сообщается на официальном сайте Крымского футбольного союза.