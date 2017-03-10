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    Мхитарян: «Поле было в ужасном состоянии, но «Ростов» нас ничем не удивил»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян выразил мнение, что в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» (1:1) соперник ничем не удивил английский клуб. Также армянский футболист остался недоволен качеством поля на стадионе «Олимп-2».

    – «Ростов» вас чем-то удивил?

    – Не сказал бы, что «Ростов» нас чем-то удивил – мы их изучали, и они сыграли так, как мы и предполагали. Думаю, у нас есть все шансы пройти дальше – для этого нужно хорошо сыграть в ответном матче. Сегодня мы играли неплохо, но пропустили обидный гол.

    – Поле сильно помешало?

    – Мы играли настолько хорошо, насколько это было возможно на таком поле. Я даже не хочу говорить об этом, потому что поле одинаково для обеих команд, но оно было в ужасном состоянии.

    Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» состоится 16 марта на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23:05 по московскому времени.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.03.2017 19:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 12:51

      это ты и ваш мю ничем не удивил

      0
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 13 марта 2017, 20:34

      Какой ты умный стал, армянчик Мхитарян ! Звидишь там в тумане и, наверное, не знаешь - твои же сородичи поле в РнД готовили!.... Хи! Ростельмаш, уверенности и удачи!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +62

      istrebitel 12 марта 2017, 23:54

      Удачи Ростову в ответке, на вашем прекрасном поле!

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 11 марта 2017, 01:31

      Удивишься 16 марта.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 11 марта 2017, 00:23

      По сравнению с брюссельским огород, нормальное было поле.

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 11 марта 2017, 00:11

      МЮ нас тоже ничем не удивил.. Удивил ты, Генрих, своей грубой игрой..

      2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 10 марта 2017, 21:16

      МЮ сыграл как надо хоть и не основой, потому всё логично...

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > TY13R 10 марта 2017, 23:47

      Ибрагимович,Погба,Мхитарян-это не основа???А тогда кто основа нынешнего МЮ по Вашему??

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      Рейтинг: +239

      Михас007 10 марта 2017, 21:09

      Да вы чуть не усрались

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 10 марта 2017, 19:40

      МЮ тожЫ ничем не удивил.А поле для Ростова было таким жЫ,как и для МЮ.

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 марта 2017, 19:33

      только ты играл в регби... кому ключицу сломал,кому повезло еще...

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