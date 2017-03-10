Мхитарян: «Поле было в ужасном состоянии, но «Ростов» нас ничем не удивил»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян выразил мнение, что в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» (1:1) соперник ничем не удивил английский клуб. Также армянский футболист остался недоволен качеством поля на стадионе «Олимп-2».

– «Ростов» вас чем-то удивил?

– Не сказал бы, что «Ростов» нас чем-то удивил – мы их изучали, и они сыграли так, как мы и предполагали. Думаю, у нас есть все шансы пройти дальше – для этого нужно хорошо сыграть в ответном матче. Сегодня мы играли неплохо, но пропустили обидный гол.

– Поле сильно помешало?

– Мы играли настолько хорошо, насколько это было возможно на таком поле. Я даже не хочу говорить об этом, потому что поле одинаково для обеих команд, но оно было в ужасном состоянии.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» состоится 16 марта на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23:05 по московскому времени.