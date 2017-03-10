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    Нобоа: «МЮ» – это суперкоманда с супертренером»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа отметил боевой характер своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

    «Была тяжелая игра, но второй тайм команда провела лучше. Поле было плохим для обеих команд.

    Сегодня мы не показали свой максимум, можем играть лучше, но это «Манчестер Юнайтед» – суперкоманда с супертренером. Самое главное, что сегодня мы старались, играли до конца, бились. У нас есть еще встреча в гостях, но она будет очень трудной», – сказал Нобоа.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 16 марта.

    Источник: Р-Спорт

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    10.03.2017 07:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 10 марта 2017, 12:42

      Давай не подлизывай)) тебя все равно не возьмут туда)))

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