Нобоа: «МЮ» – это суперкоманда с супертренером»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа отметил боевой характер своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

«Была тяжелая игра, но второй тайм команда провела лучше. Поле было плохим для обеих команд.

Сегодня мы не показали свой максимум, можем играть лучше, но это «Манчестер Юнайтед» – суперкоманда с супертренером. Самое главное, что сегодня мы старались, играли до конца, бились. У нас есть еще встреча в гостях, но она будет очень трудной», – сказал Нобоа.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 16 марта.