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    Рыжиков: «Ростов» и Бердыев выложатся на 120 процентов в матче против «Манчестер Юнайтед»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков уверен в самоотдаче «Ростова» и Курбана Бердыева в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

    «Я белой завистью позавидовал после жеребьевки. Сыграть на «Олд Траффорд» – мечта каждого футболиста. Могу пожелать «Ростову» удачи. Не сомневаюсь, что ребята и Курбан Бекиевич Бердыев выложатся на 120 процентов. Будем болеть за российский футбол и за «Ростов».

    Шансы есть, они 50 на 50. Легкая недооценка самих футболистов «Манчестер Юнайтед» может сыграть «Ростову» на руку. Будем болеть за них.

    Работая в «Рубине», Бердыев плавно подводил игроков к матчам с грандами, физически и психологически. Уверен, что то же самое будет с «Ростовом», – сказал Рыжиков.

    Встреча в Ростове начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2017 13:54
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 9 марта 2017, 23:21

      Глянула на комменты - и чуть не обЗдЕНИТилась от смеха...Хи! . Это кто там вякает из бомжарской ссаной помойки - быдло ОЛЕ Глухое? Вонючий онанист с баклагой пойла и вонючей папиросой в жопе? Отсосите, горнисты! Зенит - хорошая команда. А этот ваш болельщик - дерьмо!

      0
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 9 марта 2017, 18:49

      Хотите-не хотите,но задницу МЮ порвите на британский флаг..Пожалуйста!!

      6
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      Рейтинг: +6913

      батог > ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА 9 марта 2017, 19:47

      -1000 за сегодня наберешь?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 марта 2017, 18:42

      Удачи, мужики!

      2
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      Рейтинг: +62

      NoN141 9 марта 2017, 18:39

      Ростову будет тяжело. у МЮ всегда разная игра, но не всегда хорошая.

      Это футбол, будет интересный матч.
      Я Уважаю МЮ, смотрю их матчи часто, но болеть буду за Русских.

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 9 марта 2017, 17:46

      Ребята не говорите гоп пока не перепрыгнули. Будет очень тяжко. А то не получилось бы как у Баварии, Андерлехта и т.д. (выиграли заранее, а по факту ....). Верю в победу!!!

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 9 марта 2017, 16:37

      Ростов порвет мю

      3
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      Рейтинг: +8

      Popados1970 9 марта 2017, 15:53

      Но на каком Ростов месте все-же в чемпионате ,почему на оф сайте он 7?

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 9 марта 2017, 15:49

      Надо выкладываться на 125%

      1
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 9 марта 2017, 15:00

      Вперёд Ростов! С Таким желанием как у вас, победить МЮ возможно сегодня, тем более лучший тренер Российского чемпионата с вами. Бердыеву респект.

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      Рейтинг: +2336

      den161 > Smolov90 9 марта 2017, 15:54

      Я думаю не только Российского...
      Прийти в команду с долгами на стыковых матчах и через год бесплатно играть в лч... Кто еще так сможет??..

      1
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > den161 9 марта 2017, 16:29

      В России он однозначно ЛУЧШИЙ, а в Европе наверное один из лучших.

      1
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА 9 марта 2017, 20:03

      Бедное животное, тебе даже самый лучший врач не поможет. Он искренне будет бессилен, даже если ему миллиард за твоё лечение заплатят....

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 марта 2017, 14:55

      Конечно Ростов пройдет МЮ, тут даже сомнений нет и не должно быть.

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