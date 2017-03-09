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  • Рыжиков: «Ростов» и Бердыев выложатся на 120 процентов в матче против «Манчестер Юнайтед»

Рыжиков: «Ростов» и Бердыев выложатся на 120 процентов в матче против «Манчестер Юнайтед»

9 марта 2017, 13:54
40

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков уверен в самоотдаче «Ростова» и Курбана Бердыева в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Я белой завистью позавидовал после жеребьевки. Сыграть на «Олд Траффорд» – мечта каждого футболиста. Могу пожелать «Ростову» удачи. Не сомневаюсь, что ребята и Курбан Бекиевич Бердыев выложатся на 120 процентов. Будем болеть за российский футбол и за «Ростов».

Шансы есть, они 50 на 50. Легкая недооценка самих футболистов «Манчестер Юнайтед» может сыграть «Ростову» на руку. Будем болеть за них.

Работая в «Рубине», Бердыев плавно подводил игроков к матчам с грандами, физически и психологически. Уверен, что то же самое будет с «Ростовом», – сказал Рыжиков.

Встреча в Ростове начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Рыжиков Сергей
Комментарии (40)
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a-rakhmatov
1489057157
Рыжиков прав главное психологический настрой команды на победу......мы верим фортуна улыбнется Ростову)))
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sidul1
1489057519
Удачи вам НАРОДНАЯ КОМАНДА!мю пройдем!
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maksspartak
1489057602
Бердыев один раз Барсу с Рубином выйграл ))) надеюсь что с МЮ так же получится
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sergun-kuk
1489058676
Надо сыграть как с Баварией!!!! Тот матч вошел в историю! Очень хочу чтобы сегодня с МЮ игроки выложились на 200%!!!
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Pirboy
1489059175
Сергей Викторович, Спасибо за теплых слов и поддержки.
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vgarakh
1489060501
Конечно Ростов пройдет МЮ, тут даже сомнений нет и не должно быть.
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Smolov90
1489060801
Вперёд Ростов! С Таким желанием как у вас, победить МЮ возможно сегодня, тем более лучший тренер Российского чемпионата с вами. Бердыеву респект.
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alex kidn
1489066670
Ростов порвет мю
Ответить
Serjoga
1489074127
Удачи, мужики!
Ответить
Микояновский мясокомбинат
1489074540
Хотите-не хотите,но задницу МЮ порвите на британский флаг..Пожалуйста!!
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