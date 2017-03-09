Рыжиков: «Ростов» и Бердыев выложатся на 120 процентов в матче против «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков уверен в самоотдаче «Ростова» и Курбана Бердыева в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Я белой завистью позавидовал после жеребьевки. Сыграть на «Олд Траффорд» – мечта каждого футболиста. Могу пожелать «Ростову» удачи. Не сомневаюсь, что ребята и Курбан Бекиевич Бердыев выложатся на 120 процентов. Будем болеть за российский футбол и за «Ростов».

Шансы есть, они 50 на 50. Легкая недооценка самих футболистов «Манчестер Юнайтед» может сыграть «Ростову» на руку. Будем болеть за них.

Работая в «Рубине», Бердыев плавно подводил игроков к матчам с грандами, физически и психологически. Уверен, что то же самое будет с «Ростовом», – сказал Рыжиков.

Встреча в Ростове начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.