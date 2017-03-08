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    Защитник «Челси» Алонсо мог перейти в «Барселону»

    Защитник «Челси» Маркос Алонсо заявил, что до перехода в английский клуб мог оказаться в «Барселоне». Сообщается, что каталонцы планировали приобрести футболиста до покупки Люка Диня.

    «Было несколько контактов в «Барселоной», но в тот момент в мои планы не входило покидать «Фиорентину». Только тогда, когда появился интерес со стороны «Челси» я серьезно начал думать о том, чтобы сменить команду. Был определенный интерес со стороны и других топ-клубов, но я выбрал англичан, потому что мне всегда нравился стиль игры «Челси», – сказал игрок.

    26-летний испанец выступает за «Челси» с 2016 года. На его счету 22 матча и четыре забытых мяча.

    Источник: Goal.com

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    08.03.2017 21:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 марта 2017, 22:19

      Каков молодец....

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