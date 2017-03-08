Защитник «Челси» Алонсо мог перейти в «Барселону»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо заявил, что до перехода в английский клуб мог оказаться в «Барселоне». Сообщается, что каталонцы планировали приобрести футболиста до покупки Люка Диня.

«Было несколько контактов в «Барселоной», но в тот момент в мои планы не входило покидать «Фиорентину». Только тогда, когда появился интерес со стороны «Челси» я серьезно начал думать о том, чтобы сменить команду. Был определенный интерес со стороны и других топ-клубов, но я выбрал англичан, потому что мне всегда нравился стиль игры «Челси», – сказал игрок.

26-летний испанец выступает за «Челси» с 2016 года. На его счету 22 матча и четыре забытых мяча.