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  • Мутко: «В России никто не занимался работой арбитров по-взрослому»

Мутко: «В России никто не занимался работой арбитров по-взрослому»

7 марта 2017, 14:15
23

Президент РФС Виталий Мутко после посещения исполкома организации затронул тему судейства на матчах чемпионата России и призвал дать время, чтобы новая система подготовки рефери дала плоды. По его словам, раньше в РФПЛ работой с арбитрами никто не занимался серьезно.

«У нас есть судейский комитет, давайте дадим ему полномочия. Уже одобрена система отбора, оценок, квалификационных требований. Давайте дадим им поработать. Работа уже ведется, мы видели, что четверо судей не прошли аттестацию, не сдали экзамены. У нас никто не занимался судейством по-взрослому. Сейчас работа только начинается, создан некий подход, как люди попадают в судейский список. Работа ведется всего четыре месяца», – сказал Мутко.

Ранее на тему работы судей на матчах РФПЛ высказался президент ЦСКА Евгений Гинер.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (23)
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kykyi
1488885633
" У нас никто не занимался судейством по взрослому", а чем ты тогда занимался, г-н Мутко?
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Armagiddon
1488885934
Так стоп, стоп, стоп!!!! А мы 20 лет что делали??? писю чесали???? Блин иногда просто вымораживает его комментарии.... Просто нет слов. То есть надо было 20 лет ждать, а потом начать, что то там решать!!! Лишний раз убеждаемся, что наверху одни дятлы
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XaXatyn
1488886613
Все просто надо президента РФС поменять и дело пойдет !
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СашкаГуров
1488888128
мудко иди в очко
Ответить
vladimir-7
1488888226
Что же ты столько лет ничем не занимался и продолжаешь ничем не заниматься. Только после выступления Е. Гинера понял, что работой с судьями никто вообще не занимался, т,е. они сами по-себе, а РФС и РФПЛ сами по-себе.
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prtcs
1488888580
Я, конечно повторяюсь, но спросить хочу, а что вы делали столько лет в футболе и в целом - спорте?
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vgarakh
1488892317
Значит гнать тебя надо, пусть работает человек, который будет заниматься футболом.
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ufos73
1488894927
По взрослому это как??? Типа кто накосячал того выеб...ть?
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ЯРБОЛ
1488898980
А где был министр Мутко?. Хотя бы не позорился на всю Европу и не показывал свой не профессионализм.
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radga
1488910396
Во как! И кто это говорит ? Это тот кто отвечает за развитие спорта в РФ. Такое впечатление, что он за всем этим наблюдает со "Стороны", а не внутри всех делов которые происходят у нас в спорте, в частности в футболе. С кого спрашивать? По его высказываниям получается виноваты все, но только не я. Во как!
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