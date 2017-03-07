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    Мутко: «В России никто не занимался работой арбитров по-взрослому»

    Президент РФС Виталий Мутко после посещения исполкома организации затронул тему судейства на матчах чемпионата России и призвал дать время, чтобы новая система подготовки рефери дала плоды. По его словам, раньше в РФПЛ работой с арбитрами никто не занимался серьезно.

    «У нас есть судейский комитет, давайте дадим ему полномочия. Уже одобрена система отбора, оценок, квалификационных требований. Давайте дадим им поработать. Работа уже ведется, мы видели, что четверо судей не прошли аттестацию, не сдали экзамены. У нас никто не занимался судейством по-взрослому. Сейчас работа только начинается, создан некий подход, как люди попадают в судейский список. Работа ведется всего четыре месяца», – сказал Мутко.

    Ранее на тему работы судей на матчах РФПЛ высказался президент ЦСКА Евгений Гинер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2017 14:15
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +191

      bafor 8 марта 2017, 19:23

      Конечно, если у Президента РФС мозги на донышке.

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 8 марта 2017, 13:30

      Очухался - Америку открыл браво - а я то думал это мы с соседом должны все это организовывать

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      Рейтинг: +507

      Arrow10 8 марта 2017, 10:52

      Мутко опять только пустыми словами разбрасывается ,а на деле только губит окончательно российский футбол.

      0
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      Рейтинг: +415

      radga 7 марта 2017, 21:13

      Во как! И кто это говорит ? Это тот кто отвечает за развитие спорта в РФ. Такое впечатление, что он за всем этим наблюдает со "Стороны", а не внутри всех делов которые происходят у нас в спорте, в частности в футболе. С кого спрашивать? По его высказываниям получается виноваты все, но только не я. Во как!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 марта 2017, 20:38

      Давно пора-а то последний матч Безбородова это позор для нашего футбола.

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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 7 марта 2017, 19:41

      Мутко-рекспектейшен экспертейшен

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 7 марта 2017, 18:10

      Во даёт, Муд.ак ! А ты то для чего министром то был? Это уже не первая отписка, то это не так, то там не то...Для чего министр спорта, федерация футбола? И т.д и т.п...

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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 7 марта 2017, 18:03

      А где был министр Мутко?. Хотя бы не позорился на всю Европу и не показывал свой не профессионализм.

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 7 марта 2017, 17:10

      А, понял, "судья продажная, казёл ты" - это детские шутки были, и двери в судейскую тоже детишки ломали.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 марта 2017, 16:55

      По взрослому это как??? Типа кто накосячал того выеб...ть?

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