Мутко: «В России никто не занимался работой арбитров по-взрослому»

Президент РФС Виталий Мутко после посещения исполкома организации затронул тему судейства на матчах чемпионата России и призвал дать время, чтобы новая система подготовки рефери дала плоды. По его словам, раньше в РФПЛ работой с арбитрами никто не занимался серьезно.

«У нас есть судейский комитет, давайте дадим ему полномочия. Уже одобрена система отбора, оценок, квалификационных требований. Давайте дадим им поработать. Работа уже ведется, мы видели, что четверо судей не прошли аттестацию, не сдали экзамены. У нас никто не занимался судейством по-взрослому. Сейчас работа только начинается, создан некий подход, как люди попадают в судейский список. Работа ведется всего четыре месяца», – сказал Мутко.

Ранее на тему работы судей на матчах РФПЛ высказался президент ЦСКА Евгений Гинер.