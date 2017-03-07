Гинер: «Судейство в России должно быть одинаковым для всех»

Президент ЦСКА Евгений Гинер после посещения исполкома РФС поделился мнением о работе арбитров на матчах чемпионатах России. По словам функционера, судейство в РФПЛ должно быть одинаковым для всех.

– По судейству предложения вносили?

– Я вносил только одно предложение, но самое главное. В нашей стране судейство должно быть одинаковое. Судьи могут ошибаться, но не может быть так, что один судья дает бороться, а другой свистит все время.

– Вы говорите про матчи ЦСКА – «Зенит» и «Краснодар» – «Спартак»?

– Да, можно сделать такое сравнение. Судейство не может быть разным. Судьи могут ошибаться, но нельзя красоваться. Самая большая заслуга судьи – если его не видно на поле.