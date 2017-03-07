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  • Гинер: «Судейство в России должно быть одинаковым для всех»

Гинер: «Судейство в России должно быть одинаковым для всех»

7 марта 2017, 14:00
21

Президент ЦСКА Евгений Гинер после посещения исполкома РФС поделился мнением о работе арбитров на матчах чемпионатах России. По словам функционера, судейство в РФПЛ должно быть одинаковым для всех.

– По судейству предложения вносили?

– Я вносил только одно предложение, но самое главное. В нашей стране судейство должно быть одинаковое. Судьи могут ошибаться, но не может быть так, что один судья дает бороться, а другой свистит все время.

– Вы говорите про матчи ЦСКА – «Зенит» и «Краснодар» – «Спартак»?

– Да, можно сделать такое сравнение. Судейство не может быть разным. Судьи могут ошибаться, но нельзя красоваться. Самая большая заслуга судьи – если его не видно на поле.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Asbjorn
1488885171
Уж Гинер бы про судейство говорил
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Armagiddon
1488886014
Круче всего судят в Англии. Там есть борьба, драйв. Футболисты поле грызут!!! А у нас, один маленький толчок, маленькое касание и все!!!! Сразу свистят
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ivanthebest
1488887830
Чья бы корова мычала... Достаточно даже одного факта из многих, чтобы понять насколько судьи благосклонны к коняхам. Вернблум: 3 года - 1 удаление! И после этого он что-то там воняет? Я уж молчу про постоянные пенки и отменённые чистые голы в ворота конях...
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diadushka
1488891288
Если бы судейство было одинаковым для всех, то бомжи и вовсе бы чемпионами не были, да и ЦСКА поменьше имел бы трофеев
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Nesterenko
1488892290
Играть надо красиво и доказывать свою состоятельность на поле, вот и все! А судьи ошибаются и на мировом уровне, но никто не плачется из топ-команд. Так что такое читать просто смешно.
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мы_не_рабы
1488899813
Видимо поиздержался Женя Харьковский. Правильные вещи стал говорить. Чем меньше судью на поле видно, тем лучше.
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Obojaemiy
1488899855
Вот Гинер чья бы корова мычала... судейство одинаковым будет вы с бомжами сразу в ФНЛ полетите. вы же только за счет продажных судей и выезжаете!!!!!!!
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Диктор
1488908185
Два странно слышать такие слова от главного договорильщика.
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edw7777
1488927211
Должно-то должно, вот только не Гинеру об этом рассказывать.
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takca
1489045200
Неужели Гинеру не стыдно такое говорить. Ведь это он придумал тему что главное правильно работать с судьями и вдруг теперь мол давайте одинаково. Ну что с торгашей возьмешь принципов у них не было и нет.
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