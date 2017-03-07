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    Гинер: «Судейство в России должно быть одинаковым для всех»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер после посещения исполкома РФС поделился мнением о работе арбитров на матчах чемпионатах России. По словам функционера, судейство в РФПЛ должно быть одинаковым для всех.

    – По судейству предложения вносили?

    – Я вносил только одно предложение, но самое главное. В нашей стране судейство должно быть одинаковое. Судьи могут ошибаться, но не может быть так, что один судья дает бороться, а другой свистит все время.

    – Вы говорите про матчи ЦСКА – «Зенит» и «Краснодар» – «Спартак»?

    – Да, можно сделать такое сравнение. Судейство не может быть разным. Судьи могут ошибаться, но нельзя красоваться. Самая большая заслуга судьи – если его не видно на поле.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2017 14:00
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +76

      takca 9 марта 2017, 10:40

      Неужели Гинеру не стыдно такое говорить. Ведь это он придумал тему что главное правильно работать с судьями и вдруг теперь мол давайте одинаково. Ну что с торгашей возьмешь принципов у них не было и нет.

      -1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 8 марта 2017, 01:53

      Должно-то должно, вот только не Гинеру об этом рассказывать.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 марта 2017, 20:36

      Два странно слышать такие слова от главного договорильщика.

      1
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 7 марта 2017, 18:17

      Вот Гинер чья бы корова мычала... судейство одинаковым будет вы с бомжами сразу в ФНЛ полетите. вы же только за счет продажных судей и выезжаете!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy > все_будет_AUDI 7 марта 2017, 21:25

      пасть закрой гнида

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 7 марта 2017, 18:16

      Видимо поиздержался Женя Харьковский. Правильные вещи стал говорить. Чем меньше судью на поле видно, тем лучше.

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 7 марта 2017, 16:48

      Судейство должно быть одинаковое и ни как иначе.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 7 марта 2017, 16:11

      Играть надо красиво и доказывать свою состоятельность на поле, вот и все! А судьи ошибаются и на мировом уровне, но никто не плачется из топ-команд. Так что такое читать просто смешно.

      2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 7 марта 2017, 15:54

      Если бы судейство было одинаковым для всех, то бомжи и вовсе бы чемпионами не были, да и ЦСКА поменьше имел бы трофеев

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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 7 марта 2017, 15:53

      Дело Гинер говорит...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 марта 2017, 14:57

      Чья бы корова мычала... Достаточно даже одного факта из многих, чтобы понять насколько судьи благосклонны к коняхам. Вернблум: 3 года - 1 удаление! И после этого он что-то там воняет? Я уж молчу про постоянные пенки и отменённые чистые голы в ворота конях...

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      Рейтинг: +222

      Зэб > ivanthebest 7 марта 2017, 15:00

      Согласен с тобой.

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