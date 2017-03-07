Гинер: «Судейство в России должно быть одинаковым для всех»

Неужели Гинеру не стыдно такое говорить. Ведь это он придумал тему что главное правильно работать с судьями и вдруг теперь мол давайте одинаково. Ну что с торгашей возьмешь принципов у них не было и нет.
Президент ЦСКА Евгений Гинер после посещения исполкома РФС поделился мнением о работе арбитров на матчах чемпионатах России. По словам функционера, судейство в РФПЛ должно быть одинаковым для всех.
– По судейству предложения вносили?
– Я вносил только одно предложение, но самое главное. В нашей стране судейство должно быть одинаковое. Судьи могут ошибаться, но не может быть так, что один судья дает бороться, а другой свистит все время.
– Вы говорите про матчи ЦСКА – «Зенит» и «Краснодар» – «Спартак»?
– Да, можно сделать такое сравнение. Судейство не может быть разным. Судьи могут ошибаться, но нельзя красоваться. Самая большая заслуга судьи – если его не видно на поле.