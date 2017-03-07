«Ложки победы» станут музыкальным инструментом болельщиков на ЧМ-2018

Музыкальным инструментом, который болельщики будут использовать на трибунах во время матчей чемпионата мира-2018, станут «ложки победы». О процессе разработки атрибута рассказал его создатель Рустам Нугманов.

«Сейчас лидируют ложки – как наиболее удобный в использовании и культурно-ассоциативный инструмент России. Проведена огромная работа по разработке первых образцов, адаптированных под требования, предъявляемые к национальному музыкальному инструменту болельщика. Но еще требуются дополнительные исследования, разработка модели и производство.

Рабочее название «ложки победы». Для простоты и удобства использования было сделано крепление — V-образный держатель. Этот инструмент является символом победы, поскольку по форме напоминает латинскую букву «V» от слова victoria (лат. – победа)», – приводит слова Нугманова Znak.

Отметим, что размер гранта оценивается в 1 миллион рублей. Инструмент был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным.