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    «Ложки победы» станут музыкальным инструментом болельщиков на ЧМ-2018

    Музыкальным инструментом, который болельщики будут использовать на трибунах во время матчей чемпионата мира-2018, станут «ложки победы». О процессе разработки атрибута рассказал его создатель Рустам Нугманов.

    «Сейчас лидируют ложки – как наиболее удобный в использовании и культурно-ассоциативный инструмент России. Проведена огромная работа по разработке первых образцов, адаптированных под требования, предъявляемые к национальному музыкальному инструменту болельщика. Но еще требуются дополнительные исследования, разработка модели и производство.

    Рабочее название «ложки победы». Для простоты и удобства использования было сделано крепление — V-образный держатель. Этот инструмент является символом победы, поскольку по форме напоминает латинскую букву «V» от слова victoria (лат. – победа)», – приводит слова Нугманова Znak.

    Отметим, что размер гранта оценивается в 1 миллион рублей. Инструмент был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2017 13:19
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 7 марта 2017, 20:24

      Более актуальны были бы "Стаканы победы" и "Трубка мира" например !

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      Рейтинг: +82

      STALKER27 > Обер-КанцлерЪ 8 марта 2017, 12:52

      Поддерживаю)))

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 7 марта 2017, 18:26

      Все сразу критиканы. Кто хоть предложил вариант? Предложите.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 7 марта 2017, 16:51

      Так и вижу болел которые в ложки стучат на трибунах... Чтобы это работало ложки должны сами стучать при минимальном вкладе человека! Тут одни качки продержатся...

      0
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      Рейтинг: +27

      Wiz94 7 марта 2017, 15:24

      Я от смеха минут 20 встать не мог. Автор сидел и РАЗРАБАТЫВАЛ инструмент, придумал держатель, получил грант ( и не 5 рублей, а 1 миллион ЗА ЛОЖКИ). Большего проявления человеческой тупости на уровне государства я не видел.

      1
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      Рейтинг: +60

      gore88 7 марта 2017, 15:18

      Не, ребят, какая-то ерунда, это не правильный инструмент!
      Музыкальным символом ЧМ по футболу в РФ должна быть исключительно "кожаная флейта"! Она будет отражать и наше бытие и игру нашей сборной!

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 7 марта 2017, 15:09

      Наимоднейший креативный мастеринг,например!)))

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      Рейтинг: +222

      Зэб 7 марта 2017, 15:04

      А почему не балалайка.Посерьезней ложек будет,сразу сотрясение.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 марта 2017, 14:53

      Лучше бы придумали инструмент с названием "Пи Здюля" - он был бы более понятный нашим футболистам и эффективным)

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 марта 2017, 14:46

      Аххх-хаааа-хаааа

      ага главное чтобы потом эти "ложки победы" не оказались в пуканах ногамечистов причем широкой стороной, не "победной" ))))))))))))

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 7 марта 2017, 14:39

      Очередную хрень придумали чудо изобретатели

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