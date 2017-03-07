Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ложки победы» станут музыкальным инструментом болельщиков на ЧМ-2018

«Ложки победы» станут музыкальным инструментом болельщиков на ЧМ-2018

7 марта 2017, 13:19
23

Музыкальным инструментом, который болельщики будут использовать на трибунах во время матчей чемпионата мира-2018, станут «ложки победы». О процессе разработки атрибута рассказал его создатель Рустам Нугманов.

«Сейчас лидируют ложки – как наиболее удобный в использовании и культурно-ассоциативный инструмент России. Проведена огромная работа по разработке первых образцов, адаптированных под требования, предъявляемые к национальному музыкальному инструменту болельщика. Но еще требуются дополнительные исследования, разработка модели и производство.

Рабочее название «ложки победы». Для простоты и удобства использования было сделано крепление — V-образный держатель. Этот инструмент является символом победы, поскольку по форме напоминает латинскую букву «V» от слова victoria (лат. – победа)», – приводит слова Нугманова Znak.

Отметим, что размер гранта оценивается в 1 миллион рублей. Инструмент был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Добрый Бобер
1488883304
Если ничего не измениться то "Ложки победы" не помогут "лошкам на поле".
Ответить
kykyi
1488883639
Инструмент одобрен В Путиным. А болельщики сами, без одобрения , могут что нибудь выбрать или уже нет? В КНДР вождь еще одобрил 7 причесок, которые можно иметь гражданам, ждемс.
Ответить
vgarakh
1488885389
Ну раз Путин одобрил, тогда уж конечно, вариантов больше нет и быть не может!!!
Ответить
FanatSerj
1488887212
Аххх-хаааа-хаааа ага главное чтобы потом эти "ложки победы" не оказались в пуканах ногамечистов причем широкой стороной, не "победной" ))))))))))))
Ответить
ivanthebest
1488887595
Лучше бы придумали инструмент с названием "Пи Здюля" - он был бы более понятный нашим футболистам и эффективным)
Ответить
gore88
1488889089
Не, ребят, какая-то ерунда, это не правильный инструмент! Музыкальным символом ЧМ по футболу в РФ должна быть исключительно "кожаная флейта"! Она будет отражать и наше бытие и игру нашей сборной!
Ответить
Wiz94
1488889486
Я от смеха минут 20 встать не мог. Автор сидел и РАЗРАБАТЫВАЛ инструмент, придумал держатель, получил грант ( и не 5 рублей, а 1 миллион ЗА ЛОЖКИ). Большего проявления человеческой тупости на уровне государства я не видел.
Ответить
panmon
1488894668
Так и вижу болел которые в ложки стучат на трибунах... Чтобы это работало ложки должны сами стучать при минимальном вкладе человека! Тут одни качки продержатся...
Ответить
aurora5858
1488900371
Все сразу критиканы. Кто хоть предложил вариант? Предложите.
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1488907452
Более актуальны были бы "Стаканы победы" и "Трубка мира" например !
Ответить
Главные новости
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
1
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+