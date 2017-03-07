Аршавин за 8 миллионов мог перейти из «Зенита» в «Спартак»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин, ранее защищавший цвета «Зенита», во время своего выступления за петербургский клуб мог перейти в «Спартак». По словам экс-генерального директора сине-бело-голубых Ильи Черкасова, московская команда делала сине-бело-голубым предложение по игроку в размере 8 миллионов евро.

«Предложение по Аршавину я даже обсуждать не стал. Андрей к тому моменту был уже звездой, постоянно выступал за сборную. По игре к нему ни малейшего вопроса не возникало. Хотя, подчеркну, 8 миллионов для нас тогда – космическая сумма! А начнись переговоры, «Спартак» бы и 10 заплатил. И согласись мы Андрея продать, он бы тоже пошел в «Спартак» с удовольствием», – сказал Черкасов.

Напомним, Аршавин выступал за «Зенит» в период с 1998 по 2008 и с 2012 по 2015 годы, трижды став с сине-бело-голубыми чемпионом России.