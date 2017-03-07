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    Аршавин за 8 миллионов мог перейти из «Зенита» в «Спартак»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин, ранее защищавший цвета «Зенита», во время своего выступления за петербургский клуб мог перейти в «Спартак». По словам экс-генерального директора сине-бело-голубых Ильи Черкасова, московская команда делала сине-бело-голубым предложение по игроку в размере 8 миллионов евро.

    «Предложение по Аршавину я даже обсуждать не стал. Андрей к тому моменту был уже звездой, постоянно выступал за сборную. По игре к нему ни малейшего вопроса не возникало. Хотя, подчеркну, 8 миллионов для нас тогда – космическая сумма! А начнись переговоры, «Спартак» бы и 10 заплатил. И согласись мы Андрея продать, он бы тоже пошел в «Спартак» с удовольствием», – сказал Черкасов.

    Напомним, Аршавин выступал за «Зенит» в период с 1998 по 2008 и с 2012 по 2015 годы, трижды став с сине-бело-голубыми чемпионом России.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    07.03.2017 13:03
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 7 марта 2017, 21:40

      Что то на пиздешь больше похоже! Не верю я,что бы Андрюха,по своей воле и в свинарник собрался! Не бывать этому никогда!

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 7 марта 2017, 14:51

      01.10.2016 г.
      "Кор.- Есть клубы, чью футболку вы бы никогда не надели?
      АА- Конечно, сейчас с пеной у рта могу доказывать, что никогда не стал бы играть за московский «Спартак». Но в моей футбольной жизни был момент, когда я мог перейти в этот клуб. Поэтому ты можешь думать все, что угодно, но, как сложится твоя карьера, не предугадать. Сейчас, например, я могу со спокойной душой заявить, что никогда не надел бы футболку мадридского «Реала».
      Кор.- По какой причине сорвался ваш переход в «Спартак»?
      АА- Вопрос был в цене. Президент красно-белых пожалел тогда, по-моему, 60 тысяч долларов."

      Вот и всё.

      2
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      Рейтинг: +1

      vbn123 > neveldomha 7 марта 2017, 16:29

      А Вы уверены что это сказал сам Андрей ,а не придумала пресса ? Это все бреддддддддддддддддд,в особенности про деньги .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 марта 2017, 14:34

      А конечно понимаю что Аршавин сейчас не на слуху , но такую новость в главные пихать , это жесть !

      0
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      Рейтинг: +1

      vbn123 > XaXatyn 7 марта 2017, 16:32

      На слуху ,да еще на каком . Ведущие европейские издания о АСА по сей день пишут .

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 7 марта 2017, 13:56

      Слава Богу пронесло!

      0
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      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's 7 марта 2017, 13:42

      Даже фото в форме тогда показали по тв

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 7 марта 2017, 13:39

      Кому сейчас интересны протухшие подробности?

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      Рейтинг: +1

      vbn123 > serppion 7 марта 2017, 16:30

      Потухшие ,это про так называемую "сбродную " и Кокорина с ко .

      1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 7 марта 2017, 13:08

      если бы да кабы
      я вообще 2 тонны поднимал
      но не поднял
      .

      1
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > Робинзон 7 марта 2017, 13:42

      я 3 пробовал.....)

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