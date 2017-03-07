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Аршавин за 8 миллионов мог перейти из «Зенита» в «Спартак»

7 марта 2017, 13:03
18

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин, ранее защищавший цвета «Зенита», во время своего выступления за петербургский клуб мог перейти в «Спартак». По словам экс-генерального директора сине-бело-голубых Ильи Черкасова, московская команда делала сине-бело-голубым предложение по игроку в размере 8 миллионов евро.

«Предложение по Аршавину я даже обсуждать не стал. Андрей к тому моменту был уже звездой, постоянно выступал за сборную. По игре к нему ни малейшего вопроса не возникало. Хотя, подчеркну, 8 миллионов для нас тогда – космическая сумма! А начнись переговоры, «Спартак» бы и 10 заплатил. И согласись мы Андрея продать, он бы тоже пошел в «Спартак» с удовольствием», – сказал Черкасов.

Напомним, Аршавин выступал за «Зенит» в период с 1998 по 2008 и с 2012 по 2015 годы, трижды став с сине-бело-голубыми чемпионом России.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (18)
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Робинзон
1488881322
если бы да кабы я вообще 2 тонны поднимал но не поднял .
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serppion
1488883167
Кому сейчас интересны протухшие подробности?
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O'Hooligan's
1488883333
Даже фото в форме тогда показали по тв
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xColaz
1488884172
Слава Богу пронесло!
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XaXatyn
1488886470
А конечно понимаю что Аршавин сейчас не на слуху , но такую новость в главные пихать , это жесть !
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neveldomha
1488887483
01.10.2016 г. "Кор.- Есть клубы, чью футболку вы бы никогда не надели? АА- Конечно, сейчас с пеной у рта могу доказывать, что никогда не стал бы играть за московский «Спартак». Но в моей футбольной жизни был момент, когда я мог перейти в этот клуб. Поэтому ты можешь думать все, что угодно, но, как сложится твоя карьера, не предугадать. Сейчас, например, я могу со спокойной душой заявить, что никогда не надел бы футболку мадридского «Реала». Кор.- По какой причине сорвался ваш переход в «Спартак»? АА- Вопрос был в цене. Президент красно-белых пожалел тогда, по-моему, 60 тысяч долларов." Вот и всё.
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shurik45
1488912056
Что то на пиздешь больше похоже! Не верю я,что бы Андрюха,по своей воле и в свинарник собрался! Не бывать этому никогда!
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