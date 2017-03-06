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  • Червиченко: «Если «Спартак» сам себе ничего не испортит, то будет в этом сезоне чемпионом»

Червиченко: «Если «Спартак» сам себе ничего не испортит, то будет в этом сезоне чемпионом»

6 марта 2017, 19:11
16

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что московский клуб сейчас является сильнейшим в России и по итогам нынешнего сезона должен стать победителем РФПЛ. По его словам, главные соперники красно-белых испытывают серьезные проблемы, которые мешают им бороться за золотые медали.

– Пока нет никаких факторов, какие могут помешать команде стать наконец-таки чемпионом?

– «Спартак» лучше всех сейчас подготовлен, и состав у команды лучше всех. Команда пока не показывает чемпионской игры, которая была у команды 15-20 лет назад, но все равно из всех клубов его игра сегодня самая лучшая. «Зенит» выглядит просто, несмотря на свои затраты, и абсолютно не впечатляет, а армейцы больше борются со своими проблемами. Если «Спартак» сам себе не испортит ничего, то он будет в этом сезоне чемпионом.

Отметим, что на данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Jenea83
1488817073
Ну точно пока Спартак смотрится интересней конкурентов. Посмотрим что будет в ближайшие 2-3 тура.
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витёчек
1488817372
эти все прогнозы уже ЗАЕ....,давайте просто смотреть каждый матч и болеть за любимую команду,тем более у нас самый трудный календарь
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_Аналитик_
1488818405
Как минимум серебро возьмет
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eleng
1488818706
Да пора бы уже жало прикусить своё, и своих и чужих достал своим "авторитетным мнением" - то обсер, то высер...
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B.G.
1488819551
че то очень много червиченков в последнее время развелось
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filosof sparty
1488820957
Ах ты ж мерзкая жирная жаба...спасаешь рожу свою!?...может вспомнишь, что трындел на протяжении всей половины чемпионата!???
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VVM1964
1488822073
ОНА КАК ЗАПЕЛ , СУЧЕНЫШ .
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Диктор
1488822741
Как ни странно но Червяк правду говорит.
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Kollljan
1488825043
Испортит.
Ответить
Par Mezan
1488834202
Хули крутить яйца ? - скажи как есть! пока наши лучшие команды корячились на фронтах в болотах Еврожопы, теряя силы и бойцов, пробивались вперёд, стояли за честь Родины, эта команда СПАРТАК с самого начала обосрав всё что можно и нельзя - тупо отжиралась, сидя в тылу! Удачи, Спартак! Не усрись, как свинья на бойне!
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