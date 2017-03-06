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    Червиченко: «Если «Спартак» сам себе ничего не испортит, то будет в этом сезоне чемпионом»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что московский клуб сейчас является сильнейшим в России и по итогам нынешнего сезона должен стать победителем РФПЛ. По его словам, главные соперники красно-белых испытывают серьезные проблемы, которые мешают им бороться за золотые медали.

    – Пока нет никаких факторов, какие могут помешать команде стать наконец-таки чемпионом?

    – «Спартак» лучше всех сейчас подготовлен, и состав у команды лучше всех. Команда пока не показывает чемпионской игры, которая была у команды 15-20 лет назад, но все равно из всех клубов его игра сегодня самая лучшая. «Зенит» выглядит просто, несмотря на свои затраты, и абсолютно не впечатляет, а армейцы больше борются со своими проблемами. Если «Спартак» сам себе не испортит ничего, то он будет в этом сезоне чемпионом.

    Отметим, что на данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».

    Источник: Rusfootball.info

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    06.03.2017 19:11
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 7 марта 2017, 00:03

      Хули крутить яйца ? - скажи как есть! пока наши лучшие команды корячились на фронтах в болотах Еврожопы, теряя силы и бойцов, пробивались вперёд, стояли за честь Родины, эта команда СПАРТАК с самого начала обосрав всё что можно и нельзя - тупо отжиралась, сидя в тылу! Удачи, Спартак! Не усрись, как свинья на бойне!

      1
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > Par Mezan 7 марта 2017, 00:09

      Да, хрюшки откормлены, сыты и довольны....Но я знаю, где прячется самый лучший забойщик... Там, где свинину не кушают. Вспомните мои слова....

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > GoLenaStop 7 марта 2017, 00:12

      Мадемуазель, либо что-то знаешь, либо понты гонишь.... Но красиво и приятно. С ув.

      0
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 6 марта 2017, 21:30

      Испортит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 марта 2017, 20:52

      Как ни странно но Червяк правду говорит.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 6 марта 2017, 20:52

      ну щас он прав в общем то ...

      основными противниками зенита и цээска в этом сезоне на самом деле являются они сами... если поросята не поплывут психологически , то выиграют

      0
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      Рейтинг: +1426

      Freyd 6 марта 2017, 20:50

      Кто ему заплатил,что то он быстро переобулся

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 6 марта 2017, 20:22

      Ах ты ж мерзкая жирная жаба...спасаешь рожу свою!?...может вспомнишь, что трындел на протяжении всей половины чемпионата!???

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 6 марта 2017, 20:10

      пошла политика..подключать всех бывших ...(давайте лучше игрой !

      0
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 6 марта 2017, 19:59

      че то очень много червиченков в последнее время развелось

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      Рейтинг: +837

      eleng 6 марта 2017, 19:45

      Да пора бы уже жало прикусить своё, и своих и чужих достал своим "авторитетным мнением" - то обсер, то высер...

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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 6 марта 2017, 19:40

      Как минимум серебро возьмет

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