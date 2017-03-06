Червиченко: «Если «Спартак» сам себе ничего не испортит, то будет в этом сезоне чемпионом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что московский клуб сейчас является сильнейшим в России и по итогам нынешнего сезона должен стать победителем РФПЛ. По его словам, главные соперники красно-белых испытывают серьезные проблемы, которые мешают им бороться за золотые медали.

– Пока нет никаких факторов, какие могут помешать команде стать наконец-таки чемпионом?

– «Спартак» лучше всех сейчас подготовлен, и состав у команды лучше всех. Команда пока не показывает чемпионской игры, которая была у команды 15-20 лет назад, но все равно из всех клубов его игра сегодня самая лучшая. «Зенит» выглядит просто, несмотря на свои затраты, и абсолютно не впечатляет, а армейцы больше борются со своими проблемами. Если «Спартак» сам себе не испортит ничего, то он будет в этом сезоне чемпионом.

Отметим, что на данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».