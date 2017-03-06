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Федун: «У Карреры контракт еще долго, не переживайте»

6 марта 2017, 13:45
9

Владелец «Спартака» Леонид Федун отказался давать какие-либо комментарии относительно продления контракта с главным тренером Массимо Каррерой.

Сегодня в СМИ появилась информация, что красно-белые начали переговоры с итальянским специалистом о пролонгации действующего договора и даже уже достигли устной договоренности.

– Как прокомментируете сообщение о возможном продлении контракта с Каррерой?

– Не комментирую. Но у него контракт еще долго, так что не переживайте.

Напомним, что нынешнее соглашение Карреры рассчитано до июня 2018 года.

После 18-ти туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на пять очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии (9)
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oyabun
1488797363
Перефразируя известный слоган "Никто, кроме Массимо!" ))
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Pourport
1488797812
А мы и не переживаем,в РФ много тренеров с громким именем пронесло(Эмери,например)))
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cska-62
1488798261
Надо было добавить: "Он ещё успеет выиграть Лигу Чемпионов, или, по крайней мере, достойно в ней выступить!". И куда это делись красноречие и находчивость у бывшего политрука? Ушли в песок? Или испарились вместе с мантрами о верности "марксизма-ленинизма" и неизбежности построения светлого будущего? Светлое будущее же они для себя построили! И стало оно для них самым натуральным настоящим! :-)))
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mihail200606
1488799862
Да это вам надо переживать...
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lek!
1488800396
Продлят до 2020 , потом череда не удач и потом развод . Не дают у нас нормально тренировать клубы, выводы после 2 матчей не бывает . Итальянец хорош , удачи хоть и не болею за спартак.
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EVGEN13RUS
1488810444
Также как с другими, чуть что сразу отставка
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shinnik
1488814217
А чего нам переживать.. Середина мая ...и Николай Писарев у руля.
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