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    Федун: «У Карреры контракт еще долго, не переживайте»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун отказался давать какие-либо комментарии относительно продления контракта с главным тренером Массимо Каррерой.

    Сегодня в СМИ появилась информация, что красно-белые начали переговоры с итальянским специалистом о пролонгации действующего договора и даже уже достигли устной договоренности.

    – Как прокомментируете сообщение о возможном продлении контракта с Каррерой?

    – Не комментирую. Но у него контракт еще долго, так что не переживайте.

    Напомним, что нынешнее соглашение Карреры рассчитано до июня 2018 года.

    После 18-ти туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на пять очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2017 13:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 марта 2017, 18:30

      А чего нам переживать..
      Середина мая ...и Николай Писарев у руля.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 6 марта 2017, 17:27

      Также как с другими, чуть что сразу отставка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1894

      lek! 6 марта 2017, 14:39

      Продлят до 2020 , потом череда не удач и потом развод . Не дают у нас нормально тренировать клубы, выводы после 2 матчей не бывает . Итальянец хорош , удачи хоть и не болею за спартак.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 6 марта 2017, 14:31

      Да это вам надо переживать...

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 марта 2017, 14:04

      Надо было добавить: "Он ещё успеет выиграть Лигу Чемпионов, или, по крайней мере, достойно в ней выступить!". И куда это делись красноречие и находчивость у бывшего политрука? Ушли в песок? Или испарились вместе с мантрами о верности "марксизма-ленинизма" и неизбежности построения светлого будущего? Светлое будущее же они для себя построили! И стало оно для них самым натуральным настоящим! :-)))

      -3
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 6 марта 2017, 13:56

      А мы и не переживаем,в РФ много тренеров с громким именем пронесло(Эмери,например)))

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Pourport 6 марта 2017, 14:53

      Не в РФПЛ,а в Спартаке многих хороших тренеров пронесло!

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      Рейтинг: +33416

      oyabun 6 марта 2017, 13:49

      Перефразируя известный слоган "Никто, кроме Массимо!" ))

      0
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      ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun > lra 6 марта 2017, 15:09

      то прошлое. А надо смотреть в будущее

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