Федун: «У Карреры контракт еще долго, не переживайте»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отказался давать какие-либо комментарии относительно продления контракта с главным тренером Массимо Каррерой.

Сегодня в СМИ появилась информация, что красно-белые начали переговоры с итальянским специалистом о пролонгации действующего договора и даже уже достигли устной договоренности.

– Как прокомментируете сообщение о возможном продлении контракта с Каррерой?

– Не комментирую. Но у него контракт еще долго, так что не переживайте.

Напомним, что нынешнее соглашение Карреры рассчитано до июня 2018 года.

После 18-ти туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на пять очков.