Жигулев подчеркнул, что «Краснодар» неудовлетворен ничьей со «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев подчеркнул, что «горожане» не могут быть до конца удовлетворены результатом домашней встречи 18-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:2). В воскресном матче 21-летний игрок дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену в первом тайме.

«С одной стороны, «Спартак» лидер, и ничья с ним – это неплохо. Но вряд ли мы довольны ничьей. Хорошо, конечно, что отыгрались. Но всегда надо настраиваться на победу. И не до конца удовлетворены результатом. Было тяжеловато в том плане, что я не ожидал, что выйду. Первые минут пять входил в игру. А потом уже думал только о помощи команде», – сказал Жигулев.

После 18-ти туров красно-белые лидируют в турнирной таблице РФПЛ с 41-м очком в активе. «Быки» располагаются на четвертой позиции, набрав 29 баллов.