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  • Жигулев подчеркнул, что «Краснодар» неудовлетворен ничьей со «Спартаком»

Жигулев подчеркнул, что «Краснодар» неудовлетворен ничьей со «Спартаком»

6 марта 2017, 12:57
6

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев подчеркнул, что «горожане» не могут быть до конца удовлетворены результатом домашней встречи 18-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:2). В воскресном матче 21-летний игрок дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену в первом тайме.

«С одной стороны, «Спартак» лидер, и ничья с ним – это неплохо. Но вряд ли мы довольны ничьей. Хорошо, конечно, что отыгрались. Но всегда надо настраиваться на победу. И не до конца удовлетворены результатом. Было тяжеловато в том плане, что я не ожидал, что выйду. Первые минут пять входил в игру. А потом уже думал только о помощи команде», – сказал Жигулев.

После 18-ти туров красно-белые лидируют в турнирной таблице РФПЛ с 41-м очком в активе. «Быки» располагаются на четвертой позиции, набрав 29 баллов.

Источник: ФК «Краснодар»
Краснодар Спартак Жигулев Илья
Комментарии (6)
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x-x-x-x-x
1488796305
вы и ничью не заслужили
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Диктор
1488799185
ВЫ бычье ни одного гола с игры не забили.И он еще левой ничьей недоволен.Хамуга просто.
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lek!
1488800890
Многие пишут , что они не заслужили ничьи , но и поражения они не заслужили .. Нужно радоваться , что появляются клубы которые могут играть с такими командами Спартак . Цска , Зенит .... Или Вам нравится смотреть чемпионат где 3 команды спорят , кто больше даст бобла и станет чемпионом ?
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RedGreenHooligan
1488805795
не, ну тут при всем уважении к Краснодару, но Спартак выглядел намного сильнее, особенно в первом тайме... Пусть что у Спартака случайно залетел мяч(что бы не говорили фанаты, но любой удар со штрафного - это чистое везение), что у Краснодара(нелепейший автогол, времен старого Спартака), но Спартак был по игре намного лучше, цельнее! и если так продолжат то чемпионство точно возьмут... сейчас все только в их ногах...
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nemolod
1488806281
Матч показал,что обеим командам еще работать и работать над ошибками,хотя матч получился интересным с обилием голов!
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