Икарди может перейти в «Атлетико», если команду покинет Гризманн

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Интере». Как сообщает источник, руководство испанского клуба рассматривает 24-летнего аргентинца в качестве замены Антуану Гризманну, если тот покинет команду. Ранее сообщалось, что француз во время летнего трансферного окна перейдет в «Манчестер Юнайтед».

По данным Transfermarkt, стоимость Икарди оценивается в 35 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с черно-синими рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Интер» в Серии А 25 матчей, записав на свой счет 16 голов и шесть результативных передач.