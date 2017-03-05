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    Икарди может перейти в «Атлетико», если команду покинет Гризманн

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Интере». Как сообщает источник, руководство испанского клуба рассматривает 24-летнего аргентинца в качестве замены Антуану Гризманну, если тот покинет команду. Ранее сообщалось, что француз во время летнего трансферного окна перейдет в «Манчестер Юнайтед».

    По данным Transfermarkt, стоимость Икарди оценивается в 35 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с черно-синими рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Интер» в Серии А 25 матчей, записав на свой счет 16 голов и шесть результативных передач.

    Источник: Skysports

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    05.03.2017 18:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6

      Duken 5 марта 2017, 18:55

      Нападающий Интера может продолжить карьеру в Интере.Но источник не вызывает доверия.Сам игрок отказался давать какие либо комментарии

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