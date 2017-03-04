Владелец «Интера» выделит 300 миллионов на трансферы

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Китайский предприниматель Чжан Цзиньдун, владеющий контрольным пакетом акций «Интера», намерен усилить команду новыми футболистами.
Ожидается, что владелец выделит на трансферы команды 300 миллионов евро.
На прошлой неделе китаец встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом для переговоров по трансферу полузащитника Хамеса Родригеса.
Ранее нападающий миланского клуба Мауро Икарди выразил уверенность в том, что команде по силам выйти в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.
«Интер» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.