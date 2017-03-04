Владелец «Интера» выделит 300 миллионов на трансферы

Китайский предприниматель Чжан Цзиньдун, владеющий контрольным пакетом акций «Интера», намерен усилить команду новыми футболистами.
Ожидается, что владелец выделит на трансферы команды 300 миллионов евро.
На прошлой неделе китаец встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом для переговоров по трансферу полузащитника Хамеса Родригеса.
Ранее нападающий миланского клуба Мауро Икарди выразил уверенность в том, что команде по силам выйти в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.
«Интер» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.
Источник: Calciomercato