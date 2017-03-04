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    Владелец «Интера» выделит 300 миллионов на трансферы

    Китайский предприниматель Чжан Цзиньдун, владеющий контрольным пакетом акций «Интера», намерен усилить команду новыми футболистами.

    Ожидается, что владелец выделит на трансферы команды 300 миллионов евро.

    На прошлой неделе китаец встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом для переговоров по трансферу полузащитника Хамеса Родригеса.

    Ранее нападающий миланского клуба Мауро Икарди выразил уверенность в том, что команде по силам выйти в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

    «Интер» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.

    Источник: Calciomercato

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    04.03.2017 21:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 5 марта 2017, 20:51

      покупайте РОССИЙСКИХ клубов пока цены не взросли

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 марта 2017, 23:36

      хамес то зачем им нужен... сдулся парниша уже

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 21:25

      китайцы, покупайте российские клубы. мы вам хоккей прививаем, а вы нам футбол подмогните поднять, даже можем несколько ваших в наш чемп взять, в Европе поиграете.))
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Робинзон 4 марта 2017, 22:14

      Надеюсь услышат тебя)

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      Рейтинг: +581

      Робинзон > Mr Abdullaev 4 марта 2017, 22:24

      ..))
      прикупили бы, Ростов, Крылья, Торпедо, Томь, Оренбург, Уфу много возможностей для капиталовложения.

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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus > Робинзон 4 марта 2017, 22:39

      ахаххаха))))и 300 лямов в уфу епти))))хамес,ибра руни в уфе)))гонять будут))как раз стадионы по 40 тыщ строят на какой то хуй знает что!

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      Рейтинг: +581

      Робинзон > Georg 07 rus 4 марта 2017, 22:43

      плохо что ли
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