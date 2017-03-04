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  • Ловчев назвал Кокорина пустышкой, думающей о том, как покататься на машине и выставить это в Instagram

Ловчев назвал Кокорина пустышкой, думающей о том, как покататься на машине и выставить это в Instagram

4 марта 2017, 21:02
25

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча между ЦСКА и «Зенитом» (0:0) критично отозвался об игре нападающего петербургского клуба Александра Кокорина. По его словам, 25-летний россиянин перестал демонстрировать ту игру, которая была раньше.

«Кокорин – не думаю, что прибавит. Пустышкой какой-то бегает, бегает, бегает. Ни разу, по-моему, по воротам не ударил. Он потерял свою игру, за которую его в «Анжи» приглашали, начали давать хорошие деньги. Сейчас он на старом багаже подписывает свои контракты. А играет – плохо. Не знаю, видимо, он больше думает о том, как на машине покататься, где-то посидеть, отдохнуть. И все это выставить в Instagram», – сказал Ловчев.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Зенит» в РФПЛ 18 матчей, записав на свой счет три гола и две результативные передачи. Еще четырьмя забитыми мячами нападающий отметился в рамках Лиги Европы.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Ловчев Евгений
Комментарии (25)
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maksspartak
1488650889
ну да Кокорина вообще практически не видно было на поле
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ijgjr
1488651331
Ты футболом занимайся а то как баба про Кокорина треплешь - сам ты пустышка - будь мужиком
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Cant Stop
1488651450
Согласен с Ловчевым
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stream15
1488651566
Кокорин хуже пустышки, просто ничто.
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slavа0508
1488653231
Судя по статистики ,,,Кокорин забил 46 мячей в чемпионате России за 10 лет,,,из него и правда нападающий ниже среднего,,,,,а вот открываеш любое спортивное издания и обязательно Кокорин,,,распиариный до небес игрок
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Робинзон
1488653525
Ловчев, всё ядом брызжет, завидно ему. при С.С.С.Р таких возможностей не было, но всё одно грех жаловаться, зарабатывали они очень неплохо.
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maior-60
1488655043
Кокорин - распиаренное чмо.
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compka
1488655846
у Кокорина задний проход многофункциональный, кто-то его толкает в карьере. без этого играл бы где-нибудь в деревне...
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Georg 07 rus
1488656529
Как вообще с такой статистикой он играет в бомжатнике???блять его давно в аренду в оренбург или томь нужно)))внатуре дырявый он)))миллеру что ли уже девочки надоели ?))
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_Аналитик_
1488658595
Сами же дифирамбы пели Кокорину и подняли ценник ему,вот парень и зазведился,Бердыеву отдать его надо в аренду, еще и денег дать, чтоб взял.У Бердыева он будет пахать как Папа Карло. Может и на чемпионате пригодиться.
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