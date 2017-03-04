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    Ловчев назвал Кокорина пустышкой, думающей о том, как покататься на машине и выставить это в Instagram

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча между ЦСКА и «Зенитом» (0:0) критично отозвался об игре нападающего петербургского клуба Александра Кокорина. По его словам, 25-летний россиянин перестал демонстрировать ту игру, которая была раньше.

    «Кокорин – не думаю, что прибавит. Пустышкой какой-то бегает, бегает, бегает. Ни разу, по-моему, по воротам не ударил. Он потерял свою игру, за которую его в «Анжи» приглашали, начали давать хорошие деньги. Сейчас он на старом багаже подписывает свои контракты. А играет – плохо. Не знаю, видимо, он больше думает о том, как на машине покататься, где-то посидеть, отдохнуть. И все это выставить в Instagram», – сказал Ловчев.

    В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Зенит» в РФПЛ 18 матчей, записав на свой счет три гола и две результативные передачи. Еще четырьмя забитыми мячами нападающий отметился в рамках Лиги Европы.

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    Источник: «Советский спорт»

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    04.03.2017 21:02
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 5 марта 2017, 12:02

      Кокорина гнать в Зенит -2 и зарплату 18000 и пускай паскуда проживет

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 5 марта 2017, 05:02

      Трудно чем либо заниматься когда нет мозгов. Они как дети, которые играют со своими любимыми игрушками и пускают слюни когда их ругают.

      0
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 5 марта 2017, 01:35

      а кто Это?

      0
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 4 марта 2017, 23:16

      Сами же дифирамбы пели Кокорину и подняли ценник ему,вот парень и зазведился,Бердыеву отдать его надо в аренду, еще и денег дать, чтоб взял.У Бердыева он будет пахать как Папа Карло. Может и на чемпионате пригодиться.

      3
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      Рейтинг: +11234

      alp 4 марта 2017, 22:52

      откуда он только слова такие знает ))))) инстаграм ))) и по поводу кокоры, назовите хотя бы одного хорошего нынешнего российского игрока.

      -1
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 4 марта 2017, 22:43

      18 блять игр и три гола ????блять п0здц смешно)))какая нахуй сборная ???ему место блеать ангуште))

      1
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 4 марта 2017, 22:42

      Как вообще с такой статистикой он играет в бомжатнике???блять его давно в аренду в оренбург или томь нужно)))внатуре дырявый он)))миллеру что ли уже девочки надоели ?))

      3
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      Рейтинг: +1297

      compka 4 марта 2017, 22:30

      у Кокорина задний проход многофункциональный, кто-то его толкает в карьере.
      без этого играл бы где-нибудь в деревне...

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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus > compka 4 марта 2017, 22:41

      Точно точно!

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      Рейтинг: +6618

      maior-60 4 марта 2017, 22:17

      Кокорин - распиаренное чмо.

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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 21:52

      Ловчев, всё ядом брызжет, завидно ему.
      при С.С.С.Р таких возможностей не было, но всё одно грех жаловаться, зарабатывали они очень неплохо.

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      Рейтинг: +581

      Робинзон > Robby75 4 марта 2017, 22:35

      за весь народ не стоит говорить, не вывезешь.
      попали люди в удачное время, обогатились незаслуженно, но не украли, не убили никого. за что их ненавидеть? систему надо менять.
      иначе так и будут ненавидеть ненавистные.

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > Робинзон 4 марта 2017, 23:16

      зарабатывали они может и неплохо, но играла то сборная ссср гораздо лучше...

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      Рейтинг: +581

      Робинзон > mihail200606 5 марта 2017, 12:19

      и в хоккей играли лучше
      не об этом речь
      .

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