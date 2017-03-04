Ловчев назвал Кокорина пустышкой, думающей о том, как покататься на машине и выставить это в Instagram

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча между ЦСКА и «Зенитом» (0:0) критично отозвался об игре нападающего петербургского клуба Александра Кокорина. По его словам, 25-летний россиянин перестал демонстрировать ту игру, которая была раньше.

«Кокорин – не думаю, что прибавит. Пустышкой какой-то бегает, бегает, бегает. Ни разу, по-моему, по воротам не ударил. Он потерял свою игру, за которую его в «Анжи» приглашали, начали давать хорошие деньги. Сейчас он на старом багаже подписывает свои контракты. А играет – плохо. Не знаю, видимо, он больше думает о том, как на машине покататься, где-то посидеть, отдохнуть. И все это выставить в Instagram», – сказал Ловчев.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Зенит» в РФПЛ 18 матчей, записав на свой счет три гола и две результативные передачи. Еще четырьмя забитыми мячами нападающий отметился в рамках Лиги Европы.

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