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    Нигматуллин ставит на результативную ничью в матче между ЦСКА и «Зенитом»

    Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что в матче 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» обеим командам удастся отличиться забитыми голами. При этом вратарь заявил, что победитель так и не будет выявлен.

    «Пока рано говорить о том, в какой форме находится ЦСКА – команда не провела еще ни одного официального матча. Все начинается с чистого листа, проведена огромная работа: произошли изменения и в тренерском штабе, и в составе.

    «Зенит» провел неплохую ответную игру против «Андерлехта», но досадный пропущенный гол повлек за собой вылет из Лиги Европы. Теперь сине-бело-голубые полностью переключатся на чемпионат России, что хуже для конкурентов. Думаю, матч завершится со счетом 2:2», – сказал Нигматуллин.

    Поединок начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2017 15:43
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