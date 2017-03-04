Нигматуллин ставит на результативную ничью в матче между ЦСКА и «Зенитом»

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что в матче 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» обеим командам удастся отличиться забитыми голами. При этом вратарь заявил, что победитель так и не будет выявлен.

«Пока рано говорить о том, в какой форме находится ЦСКА – команда не провела еще ни одного официального матча. Все начинается с чистого листа, проведена огромная работа: произошли изменения и в тренерском штабе, и в составе.

«Зенит» провел неплохую ответную игру против «Андерлехта», но досадный пропущенный гол повлек за собой вылет из Лиги Европы. Теперь сине-бело-голубые полностью переключатся на чемпионат России, что хуже для конкурентов. Думаю, матч завершится со счетом 2:2», – сказал Нигматуллин.

Поединок начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.