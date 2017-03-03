«Ливерпуль» готов предложить «Наполи» за Инсинье 45 миллионов

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в «Ливерпуле». По информации источника, руководство английского клуба готово предложить за 25-летнего итальянца 45 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что форвард требует от неаполитанского клуба повышение зарплаты до 4,5 миллионов в год. Действующий контракт игрока с командой рассчитан до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне Инсинье провел за «Наполи» в Серии А 25 матчей, записав на свой счет семь забитых мячей и пять результативных передач.