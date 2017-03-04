Серия А. Дубль Мертенса принес «Наполи» победу над «Ромой»

Игра интересная получилась..... всё Ювентус , можно сказать чемпион .
В матче 27-го тура Серии А «Наполи» в гостях добился победы над «Ромой» со счетом 2:1. Дублем в составе неаполитанского клуба отметился Дрис Мертенс, который оригинально отпраздновал первый гол, изобразив справляющую нужду собаку.
Несмотря на поражение, «Рома» сохранила за собой второе место – в активе римского клуба 59 очков. «Наполи» же, набрав 57 баллов, остался на третьей позиции.
Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур
Голы: 0:1 – Мертенс, 26; 0:2 – Мертенс, 50; 1:2 – Строотман, 89.