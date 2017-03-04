Серия А. Дубль Мертенса принес «Наполи» победу над «Ромой»

В матче 27-го тура Серии А «Наполи» в гостях добился победы над «Ромой» со счетом 2:1. Дублем в составе неаполитанского клуба отметился Дрис Мертенс, который оригинально отпраздновал первый гол, изобразив справляющую нужду собаку.

Несмотря на поражение, «Рома» сохранила за собой второе место – в активе римского клуба 59 очков. «Наполи» же, набрав 57 баллов, остался на третьей позиции.

Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур

Рома – Наполи – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мертенс, 26; 0:2 – Мертенс, 50; 1:2 – Строотман, 89.

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