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    Серия А. Дубль Мертенса принес «Наполи» победу над «Ромой»

    В матче 27-го тура Серии А «Наполи» в гостях добился победы над «Ромой» со счетом 2:1. Дублем в составе неаполитанского клуба отметился Дрис Мертенс, который оригинально отпраздновал первый гол, изобразив справляющую нужду собаку.

    Несмотря на поражение, «Рома» сохранила за собой второе место – в активе римского клуба 59 очков. «Наполи» же, набрав 57 баллов, остался на третьей позиции.

    Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур

    Рома – Наполи – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мертенс, 26; 0:2 – Мертенс, 50; 1:2 – Строотман, 89.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 18:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 5 марта 2017, 01:44

      Игра интересная получилась..... всё Ювентус , можно сказать чемпион .

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 4 марта 2017, 20:08

      Не быть Роме чемпионом

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 4 марта 2017, 19:45

      хорошая игра была )) Наполи просто молодцы

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