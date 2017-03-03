Примера. «Севилья» обыграла «Атлетик» благодаря забитому мячу Иборры

В матче 25-го тура Примеры «Севилья» на своем поле одержала победу над «Атлетиком» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола в составе победителей стал Висенте Иборра, который добил мяч в ворота после нереализованного пенальти в исполнении Стевана Йоветича.

Таким образом, «Севилья» набрала 55 очков, но осталась на третьем месте в турнирной таблице. «Атлетик», имея в активе 38 баллов, расположился на восьмой позиции.

Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

Севилья – Атлетик – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Иборра, 14.

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