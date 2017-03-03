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    Примера. «Севилья» обыграла «Атлетик» благодаря забитому мячу Иборры

    В матче 25-го тура Примеры «Севилья» на своем поле одержала победу над «Атлетиком» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола в составе победителей стал Висенте Иборра, который добил мяч в ворота после нереализованного пенальти в исполнении Стевана Йоветича.

    Таким образом, «Севилья» набрала 55 очков, но осталась на третьем месте в турнирной таблице. «Атлетик», имея в активе 38 баллов, расположился на восьмой позиции.

    Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

    Севилья – Атлетик – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Иборра, 14.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2017 01:20
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      forward163 3 марта 2017, 10:11

      впринципе ожидаемый результат..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 3 марта 2017, 09:13

      Мало забили, думалось будет результативнее.

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