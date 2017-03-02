Черчесов: «Поведение Кокорина? Такие вещи нас не устраивают»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что поведение нападающего «Зенита» Александра Кокорина, ранее задержанного за езду по встречной полосе движения, является неприемлемым.

«Мы с первого дня обозначили приоритеты. Футболист сборной должен на поле, за полем и между играми показывать соответствующий профессионализм. Естественно, такие вещи нас не устраивают», – сказал Черчесов.

Как сообщалось ранее, за гонку, устроенную по встречной полосе движения, Кокорин может быть оштрафован на 5 тысяч рублей или лишен водительских прав на четыре-шесть месяцев.