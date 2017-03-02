Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «Поведение Кокорина? Такие вещи нас не устраивают»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что поведение нападающего «Зенита» Александра Кокорина, ранее задержанного за езду по встречной полосе движения, является неприемлемым.

    «Мы с первого дня обозначили приоритеты. Футболист сборной должен на поле, за полем и между играми показывать соответствующий профессионализм. Естественно, такие вещи нас не устраивают», – сказал Черчесов.

    Как сообщалось ранее, за гонку, устроенную по встречной полосе движения, Кокорин может быть оштрафован на 5 тысяч рублей или лишен водительских прав на четыре-шесть месяцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2017 22:24
    Рекомендуем
    Комментарии45
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 10 марта 2017, 18:27

      Кто интересно тянет Кокорина? Почему он при такой посредственной игре и в Сборной и в Зените и главной футбольной звездой у нас считается? Родственники у него или что?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 6 марта 2017, 12:29

      что для него эти 5 тысяч????????? фантик

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 3 марта 2017, 15:37

      Еду,однажды,через село.Смотрю-около дома старуха макает головой в бочку с водой курицу. Останавливаюсь,спрашиваю: А за что Вы курицу топите?- Квохчет стерва,на яйца сесть хочет,а у меня таких уже три! -И что,помогает?Старуха :безотказный метод !... Надо в сборной бочку на базе поставить....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > yorgenbarenz 7 марта 2017, 21:57

      Только с дерьмом, сыграл хренова, головой в эту самую бочку и опускать! Боюсь только что после каждой игры придется весь состав в дерьмо и не надо будет у тренера собираться и кричать, что мы дерьмо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 3 марта 2017, 12:08

      Незаменимых нет,есть только временные трудности и наверняка к лету проявит себя молодежь,которая будет гореть желанием забивать и побеждать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 3 марта 2017, 08:40

      супер футболист оказался за бортом сборной из-за нарушений ПДД - вот хохма так хохма!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      kantik51 3 марта 2017, 06:58

      как после такого можно жить))Штраф 5000т.р или пару месяцев без прав )))) с зарплатой около 400т евро в месяц

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 3 марта 2017, 05:56

      заказан вызов в сборную...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 3 марта 2017, 05:25

      это конечно нарушение ПДД, неумное поведение и т.д. - но какое отношение это имеет к футболу??? Разве остальных, нарушивших правила, тоже с работы увольняют или как-то наказывают, если работник делал это в свое личное время? Оцинивать надо по футбольным критериям. И в сборную Кокорин не должен проходить именно по футбольному принципу, ну никакой он. Во всяком случае сейчас. Если вернется к былой форме - то его возьмут при любом поведении. А так - такое ощущение, что тренер нашел повод, чтоб не привлекать Кокорина в сборную, при этом не обидев его тем, что он плохо играет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер > Petrak86 3 марта 2017, 08:37

      Человек, который имеет отношение к тому, что гимн его страны звучит на международной арене ОБЯЗАН быть примером. "Дядя Вася" примером быть не обязан, ему столько не платят.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +592

      spaike > Добрый Бобер 3 марта 2017, 13:28

      Примером он должен быть именно на поле, а то что он в свободное время нарушил правила ПДД, это конечно не хорошо, но никакого отношения к футболу не имеет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop > spaike 6 марта 2017, 12:31

      Он личность публичная , поэтому обязан быть скромнее и правильнее..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +592

      spaike > Cant Stop 6 марта 2017, 16:30

      Ты конечно прав, но в первую очередь футболист должен оцениваться по профессиональным качествам, а не по тому что он делает в свое свободное время (тем более по Кокорину нет подтверждения о гонке, а простое нарушение ПДД может случится с каждым, зачем все раздувать). И так получается что сейчас гнобят футболиста за то что он сделал в свободное время, а что если вспомнить когда наши футболисты(игроки сборной) напивались в ресторанах перед ответственными играми что же их так не гнобили (по реакции болельщиков, тренеров и людей причастных к футболу Кокорина должны выгнать из футбола, а что тогда должны были сделать с теми футболистами?).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop > spaike 6 марта 2017, 17:40

      ну и будут как ельцина реформатора-алкоша его оценивать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 3 марта 2017, 00:35

      да выгнать его уже!!! мажорик хренов

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 3 марта 2017, 00:19

      Он в Зените уже в основу не попадает , а вы его в сборной держите....Распиаренный звездный мальчик у кормушки Газпрома....И больше НИЧЕГО..................

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11