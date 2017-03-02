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  • Черчесов: «Поведение Кокорина? Такие вещи нас не устраивают»

Черчесов: «Поведение Кокорина? Такие вещи нас не устраивают»

2 марта 2017, 22:24
54

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что поведение нападающего «Зенита» Александра Кокорина, ранее задержанного за езду по встречной полосе движения, является неприемлемым.

«Мы с первого дня обозначили приоритеты. Футболист сборной должен на поле, за полем и между играми показывать соответствующий профессионализм. Естественно, такие вещи нас не устраивают», – сказал Черчесов.

Как сообщалось ранее, за гонку, устроенную по встречной полосе движения, Кокорин может быть оштрафован на 5 тысяч рублей или лишен водительских прав на четыре-шесть месяцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Кубок конфедераций Зенит Россия Кокорин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (54)
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Georg 07 rus
1488482861
Вот нормальный мужик правильно сказал !!!Молодец!!!
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kykyi
1488483732
В отличии от Мутко, мужик трезво мыслит.
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prtcs
1488484550
Вот это слова тренера сборной! Молодец Станислав! Гнать в шею таких футболеров!
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KARAT777
1488486541
там пол команды надо разогнать
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Nesterenko
1488486663
Это не футбольная новость, надо писать про то, какой он был мертвый против Андерлехта, и почему.
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пряник929
1488489059
гони его в шею из сборной
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zico2205
1488489589
Он в Зените уже в основу не попадает , а вы его в сборной держите....Распиаренный звездный мальчик у кормушки Газпрома....И больше НИЧЕГО..................
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GeorgeXIII
1488490547
да выгнать его уже!!! мажорик хренов
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Petrak86
1488507902
это конечно нарушение ПДД, неумное поведение и т.д. - но какое отношение это имеет к футболу??? Разве остальных, нарушивших правила, тоже с работы увольняют или как-то наказывают, если работник делал это в свое личное время? Оцинивать надо по футбольным критериям. И в сборную Кокорин не должен проходить именно по футбольному принципу, ну никакой он. Во всяком случае сейчас. Если вернется к былой форме - то его возьмут при любом поведении. А так - такое ощущение, что тренер нашел повод, чтоб не привлекать Кокорина в сборную, при этом не обидев его тем, что он плохо играет.
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Zenit-84
1488509776
заказан вызов в сборную...
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