Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ хочет реформировать молодежное первенство

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что молодежное первенство России в ближайшее время может подвергнуться реформированию. Напомним, что в настоящий момент на турнире выступают молодежные команды клубов, представленных в Премьер-лиге.

    «Мы хотим реформировать молодежное первенство. Считаем, что надо сделать его по аналогии с рядом западных лиг, где выступает исключительно молодежь с доступом трех-четырех более возрастных игроков, которые, например, проходят реабилитацию после травмы. Мы бы также хотели, чтобы состав участников не ограничивался бы только клубами премьер-лиги, есть достойные лицензированные академии, например. Это очень важная тема, и мы находим поддержку в РФС», – сказал Прядкин.

    Стоит отметить, что молодежное первенство было создано в 2008 году вместо турнира дублеров.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2017 13:45
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 1 марта 2017, 15:53

      Год за годом вылетают крепкие команды, а потом исчезают вовсе, я за расширение до 18 команд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +816

      diktatop 1 марта 2017, 15:20

      вроде что то умное излагают.... удивительно аж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      kto eto 1 марта 2017, 14:32

      Надо пробовать множество различных вариантов, корректировать по ходу. Будет рост и положительные изменения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 1 марта 2017, 14:25

      неужели начали думать о нашем футболе, главное чтобы это были не только слова, а и действия...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 1 марта 2017, 14:16

      На словах то все гладко и красиво, как с лимитом и осень-весна )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 1 марта 2017, 14:05

      Одно дело говорить..другое взять и сделать...таких пустословов у нас в стране до хххх

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 1 марта 2017, 14:04

      Может стоит сделать совершенно независимый чемпионат? Будет некий турнирный стимул, чтобы выйти в высший дивизион. А то вон Динамо заняло высокое место, а в итоге играют в ФНЛ из-за основного клуба

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11