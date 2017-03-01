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РФПЛ хочет реформировать молодежное первенство

1 марта 2017, 13:45
7

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что молодежное первенство России в ближайшее время может подвергнуться реформированию. Напомним, что в настоящий момент на турнире выступают молодежные команды клубов, представленных в Премьер-лиге.

«Мы хотим реформировать молодежное первенство. Считаем, что надо сделать его по аналогии с рядом западных лиг, где выступает исключительно молодежь с доступом трех-четырех более возрастных игроков, которые, например, проходят реабилитацию после травмы. Мы бы также хотели, чтобы состав участников не ограничивался бы только клубами премьер-лиги, есть достойные лицензированные академии, например. Это очень важная тема, и мы находим поддержку в РФС», – сказал Прядкин.

Стоит отметить, что молодежное первенство было создано в 2008 году вместо турнира дублеров.

Источник: ТАСС
Россия. Молодежное первенство Прядкин Сергей
Комментарии (7)
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bset
1488366265
Может стоит сделать совершенно независимый чемпионат? Будет некий турнирный стимул, чтобы выйти в высший дивизион. А то вон Динамо заняло высокое место, а в итоге играют в ФНЛ из-за основного клуба
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алекс88
1488366310
Одно дело говорить..другое взять и сделать...таких пустословов у нас в стране до хххх
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ufos73
1488366997
На словах то все гладко и красиво, как с лимитом и осень-весна )))
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STAFOR13
1488367549
неужели начали думать о нашем футболе, главное чтобы это были не только слова, а и действия...
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kto eto
1488367969
Надо пробовать множество различных вариантов, корректировать по ходу. Будет рост и положительные изменения.
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diktatop
1488370823
вроде что то умное излагают.... удивительно аж
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макс438
1488372824
Год за годом вылетают крепкие команды, а потом исчезают вовсе, я за расширение до 18 команд.
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