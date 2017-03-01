РФПЛ хочет реформировать молодежное первенство

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что молодежное первенство России в ближайшее время может подвергнуться реформированию. Напомним, что в настоящий момент на турнире выступают молодежные команды клубов, представленных в Премьер-лиге.

«Мы хотим реформировать молодежное первенство. Считаем, что надо сделать его по аналогии с рядом западных лиг, где выступает исключительно молодежь с доступом трех-четырех более возрастных игроков, которые, например, проходят реабилитацию после травмы. Мы бы также хотели, чтобы состав участников не ограничивался бы только клубами премьер-лиги, есть достойные лицензированные академии, например. Это очень важная тема, и мы находим поддержку в РФС», – сказал Прядкин.

Стоит отметить, что молодежное первенство было создано в 2008 году вместо турнира дублеров.