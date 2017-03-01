В РФПЛ хотят увеличить количество команд после чемпионата мира-2018

После чемпионата мира-2018 может увеличиться числи команд в российской Премьер-лиге. Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Напомним, что в настоящий момент в чемпионате России принимают участие 16 клубов.

«На данный момент 16 команд – оптимальный вариант. Вот перед нами пример «Томи» в этом сезоне, а я хочу, чтобы у нас были финансово стабильные клубы. Было бы здорово, если бы у нас было много частных клубов, где существует больше стабильности и ответственности.

Вот смотрите, на данном этапе есть определенное число клубов, которые регулярно поднимаются и вылетают из Премьер-лиги, в Футбольной национальной лиге борются за повышение четыре-пять клубов. Если это учесть, как раз и получается примерно 16 команд, но это на данном этапе. К чемпионату мира готовятся 12 стадионов, много арен строится и без привязки к нему. Думаю, после чемпионата мира ситуация должна улучшиться, будет какой-то скачок, и возможно дальнейшее расширение.

К тому же надо учитывать плотность календаря, а она очень высока за счет еврокубков, матчей сборной, кубка страны. По сути, она такова, что свободных клеточек в этом календаре остается очень мало. Но, еще раз скажу, что в дальнейшем можно говорить о расширении», – сказал Прядкин.