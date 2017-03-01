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  • В РФПЛ хотят увеличить количество команд после чемпионата мира-2018

В РФПЛ хотят увеличить количество команд после чемпионата мира-2018

1 марта 2017, 12:25
28

После чемпионата мира-2018 может увеличиться числи команд в российской Премьер-лиге. Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Напомним, что в настоящий момент в чемпионате России принимают участие 16 клубов.

«На данный момент 16 команд – оптимальный вариант. Вот перед нами пример «Томи» в этом сезоне, а я хочу, чтобы у нас были финансово стабильные клубы. Было бы здорово, если бы у нас было много частных клубов, где существует больше стабильности и ответственности.

Вот смотрите, на данном этапе есть определенное число клубов, которые регулярно поднимаются и вылетают из Премьер-лиги, в Футбольной национальной лиге борются за повышение четыре-пять клубов. Если это учесть, как раз и получается примерно 16 команд, но это на данном этапе. К чемпионату мира готовятся 12 стадионов, много арен строится и без привязки к нему. Думаю, после чемпионата мира ситуация должна улучшиться, будет какой-то скачок, и возможно дальнейшее расширение.

К тому же надо учитывать плотность календаря, а она очень высока за счет еврокубков, матчей сборной, кубка страны. По сути, она такова, что свободных клеточек в этом календаре остается очень мало. Но, еще раз скажу, что в дальнейшем можно говорить о расширении», – сказал Прядкин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (28)
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bset
1488361224
Уровень ФНЛ бы подняли, чтобы не было большой пропасти с РФПЛ
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Tostao
1488361408
Мечтать не вредно. И Мутко и Прядкин и Газзаев, похоже живут на Луне и не в курсах с существующей действительностью.
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VVM1964
1488362591
А ЗАЧЕМ ?
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KorolShut
1488364281
надо на оборот уменьшать
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ivanthebest
1488365823
Мозги себе расширьте... Для начала нужно систему выстроить подготовки молодёжи, отменить лимит чтобы была здоровая конкуренция и только после этого можно о чём-то там заикаться про расширение
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Nerlinger
1488366890
Не смеши мои копыта...
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kto eto
1488368873
Нужно привлекать массы для занятия футболом, делать его доступнее и интереснее, чтобы количество заинтересованных во всём что касается футбола и что с ним связано постоянно росло. Тогда будет целесообразно увеличивать количество клубов в главном турнире. А пока кроме полупустых трибун и ежегодных команд банкротов ничего в глаза не бросается, ну не без исключений конечно. Одно дело хочется, но бежать впереди паровоза толку не будет.
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Ортапед
1488370116
Бюджеты клубов слишком отличаются друг от друга.Поэтому 2-4 лишние команды в рфпл зрелища не добавят.А единичные игры "погоды не делают". Футбол надо развивать с детских школ.И то что ребёнок талантлив знают все ,но у родителей кошелёк пустой.Правда жизни.Ору.
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mihail200606
1488370287
На весна-осень лучше перейдите...
Количество клубов из "болота" в середине таблице естественно увеличится, начнутся продажи матчей в конце сезона..
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balaton78
1488373416
Дурацкая затея. Зачем? Денег у клубов нет..Долги то тут, то там...Томь в пример,в других клубах не лучше или например,в первой лиге играет в лидерах Тосно,на матчи которой 300 человек ходит..для кого играть? зачем выходить?...Игроки Сборной России перед Евро измучены были столькими играми за сезон...так как игроки играют матчи чемпионата (30 игр),Кубок России,Еврокубки,матчи сборной...плюс перелеты...Столько матчей набегает..для чего это нужно???? Тогда Российские футболисты справедливо пусть получают свои миллионы..(даже те которые через раз по мячу попадают)..
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