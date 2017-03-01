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    В РФПЛ хотят увеличить количество команд после чемпионата мира-2018

    После чемпионата мира-2018 может увеличиться числи команд в российской Премьер-лиге. Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

    Напомним, что в настоящий момент в чемпионате России принимают участие 16 клубов.

    «На данный момент 16 команд – оптимальный вариант. Вот перед нами пример «Томи» в этом сезоне, а я хочу, чтобы у нас были финансово стабильные клубы. Было бы здорово, если бы у нас было много частных клубов, где существует больше стабильности и ответственности.

    Вот смотрите, на данном этапе есть определенное число клубов, которые регулярно поднимаются и вылетают из Премьер-лиги, в Футбольной национальной лиге борются за повышение четыре-пять клубов. Если это учесть, как раз и получается примерно 16 команд, но это на данном этапе. К чемпионату мира готовятся 12 стадионов, много арен строится и без привязки к нему. Думаю, после чемпионата мира ситуация должна улучшиться, будет какой-то скачок, и возможно дальнейшее расширение.

    К тому же надо учитывать плотность календаря, а она очень высока за счет еврокубков, матчей сборной, кубка страны. По сути, она такова, что свободных клеточек в этом календаре остается очень мало. Но, еще раз скажу, что в дальнейшем можно говорить о расширении», – сказал Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    01.03.2017 12:25
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 1 марта 2017, 22:30

      "К тому же надо учитывать плотность календаря"....английские команды оценили бы эту шутку))))

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 марта 2017, 18:51

      Они там о чём-нибудь серьёзном думают? За что они зарплату получают???

      0
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      Рейтинг: +17

      bambanera95 1 марта 2017, 17:34

      а вообще если добавятся команды из европейской части то будет очередной минус разнообразию.

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 марта 2017, 16:03

      Это полная утопия .

      1
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      Рейтинг: -256

      balaton78 1 марта 2017, 16:03

      Дурацкая затея. Зачем? Денег у клубов нет..Долги то тут, то там...Томь в пример,в других клубах не лучше или например,в первой лиге играет в лидерах Тосно,на матчи которой 300 человек ходит..для кого играть? зачем выходить?...Игроки Сборной России перед Евро измучены были столькими играми за сезон...так как игроки играют матчи чемпионата (30 игр),Кубок России,Еврокубки,матчи сборной...плюс перелеты...Столько матчей набегает..для чего это нужно???? Тогда Российские футболисты справедливо пусть получают свои миллионы..(даже те которые через раз по мячу попадают)..

      3
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 1 марта 2017, 15:11

      На весна-осень лучше перейдите...

      Количество клубов из "болота" в середине таблице естественно увеличится, начнутся продажи матчей в конце сезона..

      5
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      Рейтинг: +17

      bambanera95 > mihail200606 1 марта 2017, 17:32

      ну я б не так категорично заявлял но ты близок к правде

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > sssrspartak 1 марта 2017, 22:32

      Пусть остаётся сезон осень-весна,просто летом наконец то решаться играть и всё будет окей)

      1
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 1 марта 2017, 15:08

      Бюджеты клубов слишком отличаются друг от друга.Поэтому 2-4 лишние команды в рфпл зрелища не добавят.А единичные игры "погоды не делают". Футбол надо развивать с детских школ.И то что ребёнок талантлив знают все ,но у родителей кошелёк пустой.Правда жизни.Ору.

      5
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 1 марта 2017, 15:03

      Какое расширение, те кто сейчас играют в РФПЛ имеют не полностью стабильный бюджет, а там ещё кого-то. Понастроили стадионов и ладно. Балтику что ли не по спортивному принципу продвигать. Конечно хотелось бы чтобы к примеру, были Ротор, Факел, Шинник в РФПЛ, но это пока маловероятно.

      2
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      Рейтинг: +84

      kto eto 1 марта 2017, 14:47

      Нужно привлекать массы для занятия футболом, делать его доступнее и интереснее, чтобы количество заинтересованных во всём что касается футбола и что с ним связано постоянно росло. Тогда будет целесообразно увеличивать количество клубов в главном турнире. А пока кроме полупустых трибун и ежегодных команд банкротов ничего в глаза не бросается, ну не без исключений конечно. Одно дело хочется, но бежать впереди паровоза толку не будет.

      3
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 1 марта 2017, 14:30

      После 18-го года в России будет потепление?...

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