Представитель УЕФА уверен, что фанаты «МЮ» не создадут проблем в Ростове-на-Дону

Представитель УЕФА по работе с болельщиками Стюарт Дайкс убежден, что фанаты «Манчестер Юнайтед» не совершат ничего противозаконного во время своего выезда в Ростов-на-Дону на матч Лиги Европы

«Агрессия английских болельщиков, большинство из которых ассоциируется с фанатами «МЮ», просто неудачный стереотип, и все это раздувается прессой. Важно провести диалог между представителями «МЮ» и «Ростова», а также полицией и властями. Они должны рассказать о том, кто приезжает в страну. Столкновения болельщиков? Это не про фанатов «МЮ».

Например, на матч Лиги чемпионов «Монако» – «Тоттенхэм» количество билетов для англичан было сокращено, ведь считалось, что прибудет толпа хулиганов. Оказалось, что приехали 50-летние мужчины с женами. Образ английского агрессивного фаната не соответствует реальному положению дел», – уверен Дайкс.

Матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.

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