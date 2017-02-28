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  • Представитель УЕФА уверен, что фанаты «МЮ» не создадут проблем в Ростове-на-Дону

Представитель УЕФА уверен, что фанаты «МЮ» не создадут проблем в Ростове-на-Дону

28 февраля 2017, 14:04
11

Представитель УЕФА по работе с болельщиками Стюарт Дайкс убежден, что фанаты «Манчестер Юнайтед» не совершат ничего противозаконного во время своего выезда в Ростов-на-Дону на матч Лиги Европы

«Агрессия английских болельщиков, большинство из которых ассоциируется с фанатами «МЮ», просто неудачный стереотип, и все это раздувается прессой. Важно провести диалог между представителями «МЮ» и «Ростова», а также полицией и властями. Они должны рассказать о том, кто приезжает в страну. Столкновения болельщиков? Это не про фанатов «МЮ».

Например, на матч Лиги чемпионов «Монако» – «Тоттенхэм» количество билетов для англичан было сокращено, ведь считалось, что прибудет толпа хулиганов. Оказалось, что приехали 50-летние мужчины с женами. Образ английского агрессивного фаната не соответствует реальному положению дел», – уверен Дайкс.

Матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.

«Ростов» – он же из Москвы, да?». Как болельщики «МЮ» реагируют на жеребьевку Лиги Европы

Источник: ТАСС
Ростов Манчестер Юнайтед
Комментарии (11)
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kto eto
1488280504
Дай бог без происшествий. 3 0 в пользу ростова и по домам
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Ker0s
1488280556
Если и создадут, то только себе. Это не Европа.
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Asbjorn
1488281579
Бритиши не способны что то сейчас создать
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Sanches 1204
1488282844
Конечно не создадут,прививку от борзости получили же недавно)
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and4ever86
1488282919
Могут себе создать проблемы, если будут быковать:))) "Мы тут таких не любим"© Южный парк
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kykyi
1488283493
В Ростов с женами не поедут. В Монако с женами можно, там море, магазины, кабаки, казино.
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den161
1488287055
Представителю уефа стоило бы поволноваться о том, что как бы Ростов-на-Дону не создал проблемы фанатам МЮ
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Boozman
1488287260
Проблем-то может и не будет, главное, чтобы не было провокаций, а то у них из-за ЧМ 2018 до сих пор полыхает
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андрей андреев
1488300576
Я вообще не помню,что бы в Ростове дрались фанаты.Может быть когда-то давно
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Таганский
1488316470
Судя по тому, как английские болелы знают географию, так их в Ростове и не должно быть - они будут Олимп-2 искать в Москве..))
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