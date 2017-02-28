Романцев: «ЦСКА до результатов «Спартака» пока недотянул»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев подчеркнул, что ЦСКА еще не удалось сравняться по результатам и достижениям с красно-белыми. Специалист также выразил надежду, что армейцы не сумеют достичь успехов «Спартака».

«ЦСКА до спартаковского результата пока недотянул. И я не желаю ему это сделать.

Кубок УЕФА, выигранный ЦСКА? Да, достижение. И мы были близки к европейскому трофею, три раза играли в полуфиналах. Но понимаете в чем дело. ЦСКА тогда покупал игроков. И «Спартак» сейчас покупает. А мы в свое время только и делали, что продавали», — сказал Романцев.

Напомним, что «Спартак» выигрывал чемпионат России девять раз, а ЦСКА — шесть.