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Романцев: «ЦСКА до результатов «Спартака» пока недотянул»

28 февраля 2017, 10:07
21

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев подчеркнул, что ЦСКА еще не удалось сравняться по результатам и достижениям с красно-белыми. Специалист также выразил надежду, что армейцы не сумеют достичь успехов «Спартака».

«ЦСКА до спартаковского результата пока недотянул. И я не желаю ему это сделать.

Кубок УЕФА, выигранный ЦСКА? Да, достижение. И мы были близки к европейскому трофею, три раза играли в полуфиналах. Но понимаете в чем дело. ЦСКА тогда покупал игроков. И «Спартак» сейчас покупает. А мы в свое время только и делали, что продавали», — сказал Романцев.

Напомним, что «Спартак» выигрывал чемпионат России девять раз, а ЦСКА — шесть.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Романцев Олег
Комментарии (21)
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Cant Stop
1488267069
лучше европейский кубок , чем 10 полуфиналов
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Урия Гип
1488268164
Дотянул и перетянул. И уже давно.
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bset
1488269068
Ну тут все относительно, с какой стороны посмотреть. Но все равно одна победа важнее множества полуфиналов. С другой стороны, стабильность также важна. В плане стабильности последних лет ЦСКА явно предпочтительнее
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marslond
1488276836
Логика??? Да ЦСКА брал кубок УЕФА, ну мы были в полуфинале, да ЦСКА выигрывал чемпионат два года подряд, но мы были рядом)))
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Павел Амурский
1488277325
Да, результаты спартака почти два десятка лет радуют своими необычайными трофеями.
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Buyan86
1488277440
Задрали с этим Спартаком... 15 лет без трофеев - где-то рядом!!!
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stream15
1488277533
Опять бухает.
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007abdul007
1488277920
отберите у него бухло
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agrmark
1488277939
Совершенно согласен. Спартаку успехов!
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Микояновский мясокомбинат
1488281362
И мы были близки к европейскому трофею, три раза играли в полуфиналах и понимаете в чем дело:все три раза нас...(всхлипывая)обижали. Зато(улыбаясь сквозь слёзы)мы взяли Кулёк соли.
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