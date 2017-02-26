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  • Примера. «Барселона» в гостях обыграла «Атлетико» благодаря голу Месси на 86-й минуте

Примера. «Барселона» в гостях обыграла «Атлетико» благодаря голу Месси на 86-й минуте

26 февраля 2017, 20:06
10

Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Барселоной» завершился победой каталонского клуба. Голами отметились Рафинья, Диего Годин и Лионель Месси.

Таким образом, сине-гранатовые набрали 54 очка и временно возглавили турнирную таблицу (у «Реала» два матча в запасе). Подопечные Диего Симеоне остались на четвертой строчке.

Испания. Примера. 24-й тур

Атлетико – Барселона – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Рафинья, 64; 1:1 – Годин, 70; 1:2 – Месси, 86.

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Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Атлетико Барселона
Комментарии (10)
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Lesha VV
1488128938
Смотрел матч от свистка до свистка . И скажу так : это продолжение невезения Атлетико . Барселона в ужасной форме закатила 2 мяча . У Атлетико было гораздо больше моментов для взятия ворот , но ... Повторюсь : не повезло.
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Павел Буре
1488129904
атлеты нарушили 30 раз!!!!! бараны, барса не в форме, что подтверждает статистика матча. Перед каждым нарушением барса отдыхала, вот ее и хватило на весть матч!!!
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Gullit 76
1488130173
Барса вроде не та,но и Атлетико тоже!Они не выжимают голы из моментов как раньше!
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agil
1488130623
фактор месси в команде играет большую роль!!!!! но иногда и отрицательную роль играет.....но господа по моему у барсы запас прочности пропало... как вы думаете????
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Hangeldi
1488132356
Теперь вот интрига начинается!!!
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hugi
1488133447
На ball-king.ru сегодня предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну интуицию.
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1bear
1488141087
...из-за вашего Месси "сорвалась" важная ставка...
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nelez
1488190510
Этот матч выиграл не месси . а Тер-Штеген
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