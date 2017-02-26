Примера. «Барселона» в гостях обыграла «Атлетико» благодаря голу Месси на 86-й минуте

Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Барселоной» завершился победой каталонского клуба. Голами отметились Рафинья, Диего Годин и Лионель Месси.

Таким образом, сине-гранатовые набрали 54 очка и временно возглавили турнирную таблицу (у «Реала» два матча в запасе). Подопечные Диего Симеоне остались на четвертой строчке.

Испания. Примера. 24-й тур

Атлетико – Барселона – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Рафинья, 64; 1:1 – Годин, 70; 1:2 – Месси, 86.

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