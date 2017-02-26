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  • Селюк: «Зимние приобретения? «Локомотиву» ничего не поможет»

Селюк: «Зимние приобретения? «Локомотиву» ничего не поможет»

26 февраля 2017, 17:36
14

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что зимняя трансферная кампания не поможет «Локомотиву» улучшить свое положение в турнирной таблице. Напомним, состав железнодорожников пополнили Соломон Кверквелия, Джефферсон Фарфан и Ари.

– Поможет ли трансферная кампания «Локомотиву» подняться в турнирной таблице?

– «Локомотиву» ничего не поможет. Для меня не будет удивлением, если Фарфан все время будет травмирован.

Напомним, на данный момент «Локомотив» занимает в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 23 очка.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Селюк Дмитрий
Комментарии (14)
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besk
1488120836
Забаньте кто-нибудь этого Селюка!!
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XaXatyn
1488121128
Селюк вроде футбольный агент , а не аналитик и эксперт футбола ! Рот свой пусть прикроет! А то у ЛОКО все плохо , Спартак Адриано зря тоже купил , надо покучать бревно которые Селюк продает ! Тогда это усиление будет !
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Mr Abdullaev
1488121224
Что такое Селюк вообще ? Агент или ? Я так и не понял.
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Joko21
1488122190
да ладно? Там 5 очков разницы от зоны ЛЕ
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TERIA-76
1488124458
Обиделся Гавнюк, вот и тявкает)))
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Антибиотик
1488125563
Чмо опущенное в СМИ всё гадости льёт))
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RedGreenHooligan
1488129319
Селюк Локо обосрал, Зенит обосрал, Спартак обосрал... видать его говнозвездне взяли.... кто же следующий будет...
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master_w
1488131424
Селюк видимо до сих пор думает, что кто-то прислушивается к его мнению... диагноз - алчный пустозвон
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sasha_klub
1488135539
Селюку тоже нечего не поможет, с головой проблемы))
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VVM1964
1488138611
ПО МОЕМУ СЕЛЮК СПЕЦИАЛЬНО ВЫДАЕТ ПОДОБНЫЕ " ПЕРЛЫ " - ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПИАРА .
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