Селюк: «Зимние приобретения? «Локомотиву» ничего не поможет»

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что зимняя трансферная кампания не поможет «Локомотиву» улучшить свое положение в турнирной таблице. Напомним, состав железнодорожников пополнили Соломон Кверквелия, Джефферсон Фарфан и Ари.

– Поможет ли трансферная кампания «Локомотиву» подняться в турнирной таблице?

– «Локомотиву» ничего не поможет. Для меня не будет удивлением, если Фарфан все время будет травмирован.

Напомним, на данный момент «Локомотив» занимает в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 23 очка.