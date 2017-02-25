Раньери: «Лестер» навсегда в моем сердце»

Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери, уволенный с занимаемой должности два дня назад, поблагодарил своих близких, помощников и клуб. Специалист подчеркнул, что «лисы» останутся в его сердце навсегда.

«После эйфории прошлого сезона, когда мы были коронованы по итогам сезона в Премьер-лиге, все мои мысли были связаны лишь с «Лестером», я мечтал и жил им. Хочу сказать, что я полюбил это клуб навсегда. К сожалению, не должно было случиться так, как случилось.

Я хотел бы поблагодарить мою жену Розанну и всю мою семью за их бесконечную поддержку во время моего пребывания в Лестере. Также говорю большое спасибо своим помощникам Паоло и Андреа, сопровождавших меня в этом замечательном путешествии. Стив Катнер и Франко Гранелло дали мне возможность стать чемпионом.

Кроме того, я должен поблагодарить «Лестер». Это было удивительное приключение, которое останется в моем сердце навеки», – сказал Раньери.

Напомним, «Лестер» проиграл «Севилье» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2). В турнирной таблице АПЛ команда после 25-ти туров располагается на 17-й строчке всего в одном очке от зоны вылета.